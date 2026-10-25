Όλοι έχουμε οδηγήσει τη νύχτα σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο και γνωρίζουμε καλά το δίλημμα. Η μεγάλη σκάλα των φώτων προσφέρει καλύτερη ορατότητα και βοηθά τον οδηγό να εντοπίσει εγκαίρως μια στροφή, ένα εμπόδιο ή έναν πεζό. Αν, όμως, παραμείνει αναμμένη όταν πλησιάζει ένα άλλο αυτοκίνητο, μπορεί να τυφλώσει προσωρινά τον οδηγό του.

Έτσι, κάθε φορά που εμφανίζεται ένα όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση, πρέπει να γυρίσουμε στη μεσαία σκάλα και να την ενεργοποιήσουμε ξανά όταν ο δρόμος αδειάσει. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται αυτόματα.

Το σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας, γνωστό ως Automatic High Beam ή High Beam Assist, χρησιμοποιεί κάμερες και ηλεκτρονικά συστήματα για να παρακολουθεί τον δρόμο και να αποφασίζει πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθούν τα μεγάλα φώτα.

Πώς καταλαβαίνει, όμως, ότι ένα αυτοκίνητο έρχεται από απέναντι ή ότι προπορεύεται ένα άλλο όχημα;

Στα περισσότερα σύγχρονα συστήματα, βασικό ρόλο παίζει μια κάμερα που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παρμπρίζ, συνήθως κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη. Η κάμερα παρακολουθεί συνεχώς τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο και αναλύει τις εικόνες που καταγράφει. Το σύστημα αναζητά φωτεινές πηγές που μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία άλλων οχημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβολείς των αυτοκινήτων που κινούνται προς το μέρος μας, αλλά και τα πίσω φώτα των οχημάτων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Παράλληλα, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το συγκεκριμένο σύστημα, μπορεί να λαμβάνει υπόψη τον φωτισμό του περιβάλλοντος, όπως τα φώτα του δρόμου. Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε σκοτεινό δρόμο και δεν εντοπίζεται κάποιος λόγος για να χρησιμοποιηθεί η μεσαία σκάλα, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη μεγάλη. Μόλις αναγνωρίσει φώτα άλλου οχήματος ή συνθήκες που απαιτούν χαμηλότερη δέσμη, επιστρέφει στη μεσαία σκάλα.

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να χειρίζεται συνεχώς τον διακόπτη των φώτων. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένα απαιτούν να έχει ενεργοποιηθεί πρώτα η αυτόματη λειτουργία των φώτων, ενώ άλλα επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ένα ελάχιστο όριο ταχύτητας.

Δεν αντιδρά σε κάθε φωτεινή πηγή

Το σύστημα πρέπει να αξιολογήσει τη θέση, τη μορφή και τη μεταβολή των φωτεινών πηγών, ώστε να εκτιμήσει αν πρόκειται για προβολείς ενός επερχόμενου οχήματος, πίσω φώτα ενός αυτοκινήτου που προπορεύεται ή απλώς για φωτισμό του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα, μια φωτεινή διαφημιστική πινακίδα δεν πρέπει απαραίτητα να προκαλέσει την ίδια αντίδραση με ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει από την αντίθετη κατεύθυνση. Αντίστοιχα, ένας δρόμος με επαρκή δημόσιο φωτισμό μπορεί να μην απαιτεί τη μεγάλη σκάλα. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγορίθμους και όρια ενεργοποίησης. Γι’ αυτό μπορεί να παρατηρήσουμε ότι το σύστημα ενός αυτοκινήτου ανάβει τα μεγάλα φώτα νωρίτερα, ενώ σε ένα άλλο η εναλλαγή γίνεται με διαφορετικό τρόπο.

Η διαδικασία δεν είναι απαραίτητα στιγμιαία. Τα συστήματα μπορεί να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, ώστε να αποφεύγουν τις συνεχείς εναλλαγές όταν οι συνθήκες φωτισμού αλλάζουν απότομα.

Γιατί μερικές φορές κάνει λάθος;

Παρά την τεχνολογική τους εξέλιξη, τα αυτόματα μεγάλα φώτα δεν είναι αλάνθαστα. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καθαρή εικόνα έχει η κάμερα και από το κατά πόσο μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τις συνθήκες μπροστά από το αυτοκίνητο.

Η έντονη βροχή, το χιόνι και η ομίχλη μπορούν να περιορίσουν την ορατότητα, ενώ ένα βρώμικο, θαμπωμένο ή παγωμένο παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα που καταγράφει η κάμερα. Ακόμη, οι φωτεινές πινακίδες, οι αντανακλάσεις και ο έντονος φωτισμός μιας κατοικημένης περιοχής μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση του συστήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να κρατήσει τη μεσαία σκάλα αναμμένη, ακόμη και όταν ο δρόμος μπροστά φαίνεται αρκετά σκοτεινός.

Αυτόματα μεγάλα φώτα vs προσαρμοζόμενοι προβολείς;

Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά που συχνά προκαλεί σύγχυση. Τα συμβατικά συστήματα αυτόματης μεγάλης σκάλας κάνουν ουσιαστικά δύο πράγματα. Eνεργοποιούν τη μεγάλη σκάλα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, και επιστρέφουν στη μεσαία, όταν εντοπίσουν λόγο να το κάνουν.

Τα πιο προηγμένα συστήματα, γνωστά ως Adaptive Driving Beam (ADB), λειτουργούν διαφορετικά. Αντί να αλλάζουν απλώς μεταξύ δύο καταστάσεων, μπορούν να προσαρμόζουν τη φωτεινή δέσμη και να περιορίζουν επιλεκτικά τον φωτισμό σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίζει να φωτίζει μεγάλο μέρος του δρόμου με έντονο φως, αφήνοντας παράλληλα μια πιο σκοτεινή περιοχή γύρω από το όχημα που έρχεται από απέναντι ή προπορεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός διατηρεί καλύτερη ορατότητα χωρίς να εκθέτει τους άλλους οδηγούς στην ίδια ένταση φωτός.

Ανάλογα με το σύστημα, η κατανομή της δέσμης μπορεί να προσαρμόζεται και στις συνθήκες του δρόμου, στην ταχύτητα ή στη γωνία του τιμονιού. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο με αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας δεν διαθέτει απαραίτητα και την πιο προηγμένη τεχνολογία προσαρμογής των φώτων. Πρόκειται για διαφορετικές λειτουργίες, με διαφορετικές δυνατότητες.