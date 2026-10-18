Η Mercedes-AMG αποφάσισε να μεταφέρει την αγωνιστική φιλοσοφία της σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV μεγάλων διαστάσεων και το αποτέλεσμα ακούει στο όνομα AMG GT SUV. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο SUV που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από την AMG και το δεύτερο μοντέλο που βασίζεται στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων AMG.EA, μετά την AMG GT 4-Door Coupé.

Η νέα σειρά θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, GT 53, GT 55 και GT 63, με την κορυφαία να αποδίδει έως 1.169 ίππους και 2.000 Nm ροπής. Η Mercedes υπόσχεται επιδόσεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε εξωτικά σπορ αυτοκίνητα, χωρίς να εγκαταλείπει την πρακτικότητα που περιμένει κανείς από ένα μεγάλο SUV.

Έως 1.169 ίπποι και τρεις ηλεκτροκινητήρες

Η κορυφαία Mercedes-AMG GT 63 SUV χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής. Έναν στον εμπρός άξονα και δύο πίσω. Η συνδυαστική μέγιστη ισχύς φτάνει τους 1.169 ίππους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 2.000 Nm.Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 270χλμ./ώρα με το προαιρετικό Driver’s Package.

Η GT 55 SUV διαθέτει επίσης τρεις ηλεκτροκινητήρες, με μέγιστη ισχύ 816 ίππων και 1.860 Nm ροπής και χρειάζεται 3.1 δευτερόλεπτα για τα 0–100 χλμ./ώρα.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η GT 53 SUV, με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, απόδοσης 544 ίππων και 800 Nm ροπής. Ακόμη και η βασική έκδοση επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+. Στις GT 55 και GT 63, οι δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες μπορούν να κατανέμουν τη ροπή με μεγαλύτερη ακρίβεια ανάμεσα στους πίσω τροχούς, συμβάλλοντας στην πρόσφυση και στη συμπεριφορά στις στροφές.

Φόρτιση έως 710 kW και αυτονομία έως 700 χλμ.

Η AMG χρησιμοποιεί ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt και μπαταρία υψηλής απόδοσης, με χωρητικότητα 106 ή 128 kWh στις εκδόσεις GT 55 και GT 63, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης συνεχούς ρεύματος φτάνει τα 710 kW, ενώ η Mercedes αναφέρει ότι σε μόλις 10 λεπτά μπορούν να προστεθούν έως 454 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP με την κατάλληλη μπαταρία και τις προβλεπόμενες συνθήκες φόρτισης.

Η φόρτιση από το 10% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 11 ή 12 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση της μπαταρίας. Πρόκειται για εντυπωσιακές εργοστασιακές τιμές, οι οποίες προϋποθέτουν συμβατό σταθμό φόρτισης και ευνοϊκές συνθήκες· στην καθημερινότητα, ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την κατάσταση της μπαταρίας και τη διαθέσιμη ισχύ.

Η GT 63 SUV με τη μεγαλύτερη μπαταρία ανακοινώνεται με αυτονομία έως 700 χλμ. στον κύκλο WLTP. Η GT 53 χρησιμοποιεί μπαταρία 106 kWh και υποστηρίζει φόρτιση έως 600 kW.

Ανάρτηση που ελέγχει τις κλίσεις του αμαξώματος

Ένα μεγάλο, βαρύ SUV με τέτοια ισχύ χρειάζεται περισσότερα από δυνατούς ηλεκτροκινητήρες. Για αυτόν τον λόγο, η AMG εξοπλίζει την GT 63 με τη νέα ανάρτηση AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, η οποία διατίθεται προαιρετικά και στην GT 55. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδραυλικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και αερανάρτηση, περιορίζοντας τις κλίσεις του αμαξώματος χωρίς τις παραδοσιακές αντιστρεπτικές δοκούς. Στόχος είναι να διατηρείται το αμάξωμα πιο επίπεδο στις στροφές, να περιορίζεται η βύθιση κατά το φρενάρισμα και να ελέγχεται η ανύψωση του εμπρός μέρους στην επιτάχυνση.

Η ενεργή τετραδιεύθυνση, σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς, υπόσχεται να κάνει το μεγάλο SUV πιο ευέλικτο και ακριβές. Η AMG θέλει, με άλλα λόγια, να προσφέρει την άνεση ενός πολυτελούς SUV στις μεγάλες αποστάσεις και ταυτόχρονα την αίσθηση ενός σπορ αυτοκινήτου όταν ο οδηγός επιλέξει πιο δυναμικό ρυθμό.

Τεχνητός ήχος V8 και αλλαγές ταχυτήτων σε ηλεκτρικό SUV

Η AMG γνωρίζει ότι για αρκετούς φίλους της μάρκας η οδηγική εμπειρία δεν περιορίζεται στις επιδόσεις. Για αυτό έχει αναπτύξει το σύστημα AMGFORCE Sport+, το οποίο δημιουργεί τεχνητά ηχητικά εφέ εμπνευσμένα από πραγματικούς κινητήρες AMG. Στις GT 55 και GT 63, ο ήχος προσομοιώνει έναν V8, ενώ στην GT 53 παραπέμπει σε εξακύλινδρο κινητήρα. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι ήχοι βασίζονται σε καταγραφές πραγματικών κινητήρων, με περισσότερες από 100 μετρήσεις και 16 μικρόφωνα.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων μέσω των paddles στο τιμόνι, δονήσεις στα καθίσματα και ειδικά γραφικά στις οθόνες. Πρόκειται για μια προσπάθεια να μεταφερθεί μέρος του συναισθηματικού χαρακτήρα των παραδοσιακών AMG σε ένα αυτοκίνητο που δεν διαθέτει συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Μεγάλο SUV, τεχνολογία και χώροι για την καθημερινότητα

Εξωτερικά, η νέα GT SUV ακολουθεί τη σχεδιαστική γλώσσα της ηλεκτρικής GT 4-Door Coupé, με χαμηλή γραμμή οροφής, φαρδιά μετατρόχια, έντονους ώμους και χωρίς πλαίσια στα πλευρικά παράθυρα. Το μήκος φτάνει τα 5,08 μέτρα, το πλάτος τα 2μέτρα και το μεταξόνιο τα 3,04 μέτρα.

Στο εσωτερικό, το ταμπλό είναι προσανατολισμένο στον οδηγό, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών. Προαιρετικά διατίθεται και δεύτερη οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό. Η πανοραμική γυάλινη οροφή μπορεί να εναλλάσσεται από διαφανή σε αδιαφανή λειτουργία.

Η πρακτικότητα δεν έχει παραμεληθεί: το πορτμπαγκάζ προσφέρει 607 λίτρα, ενώ υπάρχει και πρόσθετος εμπρός αποθηκευτικός χώρος. Τα πίσω καθίσματα είναι τριθέσια και οι πλάτες τους αναδιπλώνονται, αυξάνοντας τον διαθέσιμο χώρο για αποσκευές.