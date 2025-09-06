Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes ανέκαθεν είχε από τα πιο εξελιγμένα και hi-tech αυτοκίνητα και μέχρι σήμερα, τοποθετούσε πολλαπλές οθόνες στα ταμπλό της. Πλέον η γερμανική φίρμα ανεβαίνει επίπεδο και αποφασίζει να συγχωνεύσει τα πάντα, σε μία οθόνη γιγαντιαίου μεγέθους. Η GLC με τεχνολογία EQ θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα διαθέτει μια εξέλιξη της λεγόμενης Hyperscreen. Εκτεινόμενη από κολόνα σε κολόνα, κυριαρχεί στο εσωτερικό με μια τεράστια διαγώνιο 39,1 ιντσών (99,3 εκατοστών).

Η οθόνη του ηλεκτρικού crossover ενσωματώνει περισσότερα από 1.000 μεμονωμένα LED στην τεράστια οθόνη και παρόλα αυτά, η Mercedes επιμένει ότι η Hyperscreen δεν αποσπά την προσοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η mega οθόνη είναι προαιρετική, επομένως οι φθηνότερες εκδόσεις θα έχουν περισσότερο ταμπλό και λιγότερη οθόνη.

Παραδόξως όμως (και ευτυχώς), δεν έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Λίγα κουμπιά έχουν επιβιώσει στην κεντρική κονσόλα, το τιμόνι και τις πόρτες. Ωστόσο, το αναμφισβήτητο σημείο εστίασης του εσωτερικού είναι η γιγαντιαία οθόνη, η οποία πιθανότατα θα επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα. Οι μάρκες πολυτελείας συνεχίζουν να εξισώνουν τις μεγάλες οθόνες με την premium εμφάνιση.

Η νέα CLA βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε οθόνες μέσα σε ένα όρθιο ταμπλό, αλλά υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τρεις ξεχωριστές οθόνες. Είναι δύσκολο να πούμε ποια διάταξη λειτουργεί καλύτερα, αλλά είναι σαφές ότι αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία οδεύει η Mercedes. Προς τιμήν της, η υπόλοιπη καμπίνα της GLC φαίνεται εντυπωσιακά πολυτελής για να κερδίσει το τριάκτινο αστέρι, με μεταλλικούς αεραγωγούς και γρίλιες ηχείων σε συνδυασμό με άφθονο δέρμα και ωραίες ραφές.

Η Mercedes προς το παρόν παρουσιάζει μόνο το εσωτερικό. Η πλήρης παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ενόψει της Έκθεσης Κινητικότητας IAA στο Μόναχο την επόμενη εβδομάδα.

Προφανώς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κάνει την έρευνά τους στους πελάτες σχετικά με το τι θέλουν στα οχήματά τους. Όσο δύσκολο κι αν είναι να το πιστέψει κανείς, η πλειοψηφία φαίνεται να έχει μιλήσει και οι οθόνες καταλαμβάνουν πλήρως τον έλεγχο.