Από την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου πέρασαν 140 χρόνιας καινοτομίας. Από το 1896 όπου παρουσιάσθηκε το πρώτο Van και το πρώτο φορτηγό πέρασαν 130 χρόνια μεταφορών. Και από το 1926 όπου συγχωνεύτηκαν η Benz & Cie. και η Daimler-Motoren-Gesellschaft πέρασαν 100 ολόκληρα χρόνια γεμάτα από έρευνα και τεχνολογικές εξελίξεις.

Το 2026 η Mercedes-Benz Classic γιορτάζει πολυάριθμες επετείους και ορόσημα, καθώς και σημαντικά ορόσημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και της εταιρείας γενικότερα.

Μέσα στο 2026 η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα γιορτάσει τις παρακάτω επετείους:

23 Ιανουαρίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας για το αμάξωμα ασφαλείας από τον Béla Barényi. Εφαρμόστηκε αρχικά στις λιμουζίνες W 111 (με «tail fin» («πίσω πτερύγια»)) το 1959.

27 Ιανουαρίου 1976 (πριν από 50 χρόνια): Παρουσίαση της σειράς μοντέλων 123 της Mercedes-Benz. Η Estate και το Coupé συμπλήρωσαν σύντομα την γκάμα.

29 Ιανουαρίου 1886 (πριν από 140 χρόνια): Ο Carl Benz υπέβαλε αίτηση πατέντας για το τρίτροχο «όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης» – η γέννηση του αυτοκινήτου.

3–8 Φεβρουαρίου 1986 (πριν από 40 χρόνια): Η Mercedes-Benz παρουσίασε τα συστήματα υποβοήθησης ASR και ASD καθώς και το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC στη Φινλανδία.

8 Μαρτίου 1886 (πριν από 140 χρόνια πριν): Ο Gottlieb Daimler παρήγγειλε μια άμαξα. Πάνω σε αυτή κατασκευάστηκε το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με υψηλόστροφο κινητήρα εσωτερικής καύσης.

25–29 Μαρτίου 1901 (πριν από 125 χρόνια): Η Mercedes 35 PS κυριάρχησε στην Εβδομάδα της Νίκαιας. «Μπήκαμε στην εποχή Mercedes», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Αυτοκινητιστικού Ομίλου της Γαλλίας.

19–29 Απριλίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Πρεμιέρα των πολυτελών Mercedes-Benz 300 (W 186) και Mercedes-Benz 220 (W 187) στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (IAA) – οι πρόδρομοι της S-Class.

25 Απριλίου – 5 Μαΐου 1996 (πριν από 30 χρόνια): Η Mercedes-Benz SLK (R 170) έκανε το ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο. Με την αναδιπλούμενη σκληρή μεταλλική οροφή vario-roof, το Roadster άνοιξε μια νέα κατηγορία στην αγορά.

19 Μαΐου 2006 (πριν από 20 χρόνια): Εγκαίνια του Μουσείου Mercedes-Benz στις πύλες του εργοστασίου Untertürkheim – ένα σημείο αναφοράς της μάρκας με τεράστια διεθνή απήχηση.

12–15 Ιουνίου 1976 (πριν από 50 χρόνια): Το C 111-II D πέτυχε τρία παγκόσμια ρεκόρ και 16 ρεκόρ κατηγορίας στο Nardò – εκεί όπου και το Concept AMG GT XX κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ το 2025.

28/29 Ιουνίου 1926 (πριν από 100 χρόνια): Οι Benz & Cie. και Daimler-Motoren-Gesellschaft συγχωνεύτηκαν σχηματίζοντας την τότε Daimler-Benz AG. Γεννήθηκε η μάρκα Mercedes-Benz.

30 Ιουνίου 1996 (πριν από 30 χρόνια): Μία Mercedes-Benz C 36 AMG ήταν το πρώτο επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας (Safety Car) της μάρκας στη Formula 1 στο Magny-Cours. Έκτοτε, η Mercedes-Benz παρέχει αδιάλειπτα αυτό το σημαντικό όχημα.

31 Ιουλίου 2001 (πριν από 25 χρόνια): Η Mercedes-Benz SL της σειράς R 230 έκανε πρεμιέρα στα Deichtorhallen του Αμβούργου. Το Roadster αυτό διέθετε πολυάριθμες καινοτομίες.

18 Αυγούστου 1896 (πριν από 130 χρόνια): Ο Gottlieb Daimler παρουσίασε το πρώτο φορτηγό με κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο. Το πρώτο όχημα πωλήθηκε στο British Motor Syndicate στο Λονδίνο.

24 Αυγούστου 1986 (πριν από 40 χρόνια): Το αγωνιστικό Sauber-Mercedes C8 Group C σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Nürburgring. Έδωσε σημαντική ώθηση στην επιστροφή της μάρκας στους αγώνες.

12 Σεπτεμβρίου 1926 (πριν από 100 χρόνια): Στον αγώνα Solitude, ο Διευθυντής Αγώνων Alfred Neubauer χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα σημάτων του για επικοινωνία με τους οδηγούς.

4–14 Οκτωβρίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Το σπορ και πολυτελές 300 S (W 188) παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ως δίθυρη έκδοση του Type 300 (W 186), σε Coupé, Cabriolet A και Roadster. Ήταν το ταχύτερο γερμανικό αυτοκίνητο παραγωγής.

9 Οκτωβρίου 1946 (πριν από 80 χρόνια): Ξεκινά η δοκιμή του πρωτοτύπου Unimog. Πρώην μηχανικοί της Daimler-Benz AG αναπτύσσουν ένα «Πολυχρηστικό Μηχανοκίνητο Όχημα για τη Γεωργία». Το Unimog κατασκευάστηκε αρχικά από την Boehringer από το 1949 και από το 1951 στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Gaggenau.