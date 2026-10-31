Μια ιδιαίτερη διαδρομή στην ιστορία της αυτοκίνησης, αλλά και στη σχέση της με το Βατικανό, παρουσιάζει η Mercedes-Benz μέσα από μια ξεχωριστή έκθεση στη Ρώμη. Με τίτλο «Mercedes-Benz: A Century of Popemobiles», η γερμανική εταιρεία συγκεντρώνει οκτώ ιστορικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες των εκάστοτε Ποντίφικων, αποτυπώνοντας την εξέλιξη από τις επιβλητικές λιμουζίνες μέχρι τα ειδικά διαμορφωμένα Papamobil.

Η έκθεση φιλοξενείται σε γυάλινο περίπτερο εντός του Βατικανού, κοντά στην Πινακοθήκη, και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η ιστορία της συνεργασίας ξεκινά το 1930, όταν ο Πάπας Πίος ΙΑ΄ έλαβε ως δώρο από την τότε Daimler-Benz AG μια Mercedes-Benz Nürburg 460. Η πολυτελής λιμουζίνα, με οκτακύλινδρο κινητήρα 4,6 λίτρων και ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό, αποτέλεσε το πρώτο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε τακτικά ένας Πάπας.

Από τότε, η Mercedes-Benz ανέλαβε την κατασκευή ειδικών οχημάτων για διαφορετικές παπικές περιόδους, προσαρμόζοντας κάθε φορά τη φιλοσοφία και τη διαμόρφωσή τους στις ανάγκες των δημόσιων εμφανίσεων του εκάστοτε Ποντίφικα.

Από τις λιμουζίνες στο πρώτο Papamobil

Σημαντική καμπή στην ιστορία αυτών των αυτοκινήτων αποτέλεσε το 1980. Για την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στη Γερμανία, η Mercedes-Benz δημιούργησε ένα ειδικά διαμορφωμένο 230 G, βασισμένο στην πρώτη γενιά της G-Class. Το αυτοκίνητο διέθετε υπερυψωμένη θέση για τον Πάπα και μια μεγάλη διαφανή θόλο, η οποία τον προστάτευε από τις καιρικές συνθήκες, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πιστούς να τον βλέπουν κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του. Το αμάξωμα είχε περλέ απόχρωση, χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες και λευκό εσωτερικό.

Η συγκεκριμένη κατασκευή άλλαξε ουσιαστικά τη φιλοσοφία των παπικών αυτοκινήτων. Το ζητούμενο δεν ήταν πλέον μόνο η πολυτέλεια και η άνεση μιας λιμουζίνας, αλλά κυρίως η ορατότητα και η άμεση επαφή του Πάπα με το πλήθος. Το 1982 ακολούθησε ένα δεύτερο αντίστοιχο όχημα, βασισμένο στην έκδοση 230 GE.

Η ιδέα εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια και πέρασε και σε άλλα μοντέλα της Mercedes-Benz, όπως η M-Class. Το 2002, ένα ML 430 Papamobil χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιωάννη Παύλο Β΄ στην Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας στο Τορόντο, ενώ το 2012 παραδόθηκε στο Βατικανό ένα ML 500, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄.

Τα οκτώ ιστορικά αυτοκίνητα της έκθεσης

Η συλλογή περιλαμβάνει οχήματα από διαφορετικές δεκαετίες, καθένα με τη δική του θέση στην ιστορία της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στην έκθεση βρίσκονται η Nürburg 460 του 1930, η 300 d Landaulet του 1960, η 600 Pullman-Landaulet του 1965 και η 300 SEL Pullman του 1967. Πρόκειται για αυτοκίνητα που αποτυπώνουν την εποχή κατά την οποία οι παπικές μετακινήσεις βασίζονταν κυρίως σε επιβλητικές λιμουζίνες, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους επιβατών και δυνατότητες που εξυπηρετούσαν τις επίσημες εμφανίσεις.

Ακολουθούν τα 230 G και 230 GE Papamobil της δεκαετίας του 1980, το S 500 lang Landaulet του 1997, το ML 430 Papamobil του 2002 και το ML 500 Papamobil του 2012.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το S 500 lang Landaulet, που παραδόθηκε στο Βατικανό το 1997, κατά την περίοδο του Ιωάννη Παύλου Β΄. Σε αντίθεση με τα οχήματα της G-Class που είχαν σχεδιαστεί για τις δημόσιες εμφανίσεις του Πάπα, το συγκεκριμένο μοντέλο διατηρούσε τη φιλοσοφία μιας κλασικής πολυτελούς λιμουζίνας, με ηλεκτροϋδραυλικά αναδιπλούμενη οροφή και ιδιαίτερα ευρύχωρο ατομικό κάθισμα στο πίσω μέρος.

Φυσικά, η ιστορία φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Από το 2024, το Βατικανό διαθέτει το πρώτο του αμιγώς ηλεκτρικό Papamobil, βασισμένο στη Mercedes-Benz G 580 με τεχνολογία EQ, σε ειδική διαμόρφωση. Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί τη σύγχρονη συνέχεια μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένας τόσο ιδιαίτερος θεσμός ακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη της αυτοκίνησης.