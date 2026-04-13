Υπάρχουν αυτοκίνητα που γράφουν ιστορία και άλλα που… θα μπορούσαν να την αλλάξουν. Η Mercedes-Benz C111 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αποτελώντας ίσως το πιο εντυπωσιακό «τι θα γινόταν αν» στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν η Mercedes αποφασίζει να δημιουργήσει ένα πειραματικό μοντέλο για να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί coupé με gullwing πόρτες, φουτουριστική σχεδίαση και περιστροφικούς κινητήρες Wankel. Όμως η πετρελαϊκή κρίση του 1973 άλλαξε τα πάντα.

Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν τους Wankel και στράφηκαν σε κάτι που τότε έμοιαζε… αδιανόητο για sportscar: το diesel.

Όταν το diesel έγινε… supercar

Η έκδοση Mercedes-Benz C111-IID απέκτησε έναν 5κύλινδρο turbo diesel 3.0 λίτρων, που έφτανε περίπου τους 190 ίππους. Αριθμός που σήμερα δεν εντυπωσιάζει, αλλά τότε ήταν επαναστατικός για diesel. Το σύνολο πολύ γρήγορα έδειξε ότι ήταν άπιαστο και στο Nardò της Ιταλίας κατέρριψε πολλαπλά ρεκόρ, με μέση ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 250χλμ./ώρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η εξέλιξη συνεχίστηκε με την ακόμα πιο ακραία C111-III, ένα άκρως αεροδυναμικό σύνολο με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,183, το οποίο σημείωσε δεκάδες ρεκόρ με μέσες ταχύτητες άνω των 300χλμ./ώρα, αποδεικνύοντας ότι το diesel μπορούσε να είναι και γρήγορο… όχι μόνο οικονομικό.

Γιατί δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή;

Παρά τον ενθουσιασμό του κοινού και τις επιδόσεις-σοκ, η Mercedes δεν προχώρησε ποτέ στην παραγωγή. Οι λόγοι ήταν πολλοί: κόστος, πολυπλοκότητα, αλλά και το γεγονός ότι το project λειτουργούσε κυρίως ως «εργαστήριο τεχνολογίας». Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 16 αυτοκίνητα, σε διάφορες εκδόσεις, με διαφορετικά κινητήρια σύνολα, από Wankel μέχρι diesel και V8.

Σήμερα, η C111 παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά prototypes της Mercedes. Ένα αυτοκίνητο που απέδειξε ότι ακόμα και ένα diesel μπορεί να γίνει θρύλος.