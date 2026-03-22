Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η νέα CLA σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη πολυτέλειας της Mercedes-Benz. Πριν ακόμη κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους το μοντέλο αυτό αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, κατακτώντας τον τίτλο του European Car of the Year, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικό σχεδιασμό σε ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες στην κατηγορία του.

Η νέα CLA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής για να υποστηρίζει προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και ψηφιακής συνδεσιμότητας. Με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και την κορυφαία οδηγική εμπειρία στην κατηγορία της, το νέο μοντέλο αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Mercedes-Benz στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ενσωματώνοντας μια νέα γενιά συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας.

Η τεχνολογική υπεροχή, η κορυφαία αποδοτικότητα και η συνολική καινοτομία της νέας CLA έχουν ήδη αναγνωριστεί και σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση υπογραμμίζει τον ρόλο της νέας CLA ως ενός από τα πιο προηγμένα και επιδραστικά μοντέλα της σύγχρονης εποχής για τη Mercedes-Benz, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των premium sedan οχημάτων.

Με τις δυναμικές της αναλογίες και τη φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου, η σχεδίασή της μιλάει στο συναίσθημα. Χάρη στο λειτουργικό της σύστημα (MB.OS) και την τέταρτη γενιά του Mercedes-Benz User Experience (MBUX) με τεχνητή νοημοσύνη από τη Microsoft και τη Google, η CLA είναι πιο ευφυής, πιο διαισθητική και πιο εξατομικευμένη από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην κατηγορία της.

Η νέα CLA είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά. Η υβριδική έκδοση του νέου αυτού μοντέλου βρίσκεται στις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα από τα καταστήματα του Ομίλου για να την οδηγήσετε και να γνωρίσετε από πρώτο χέρι τη νέα γενιά της σπορ πολυτέλειας αλλά και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις τεχνολογίες που είναι εξοπλισμένη.

Οι ισορροπημένες αναλογίες, η χαμηλή γραμμή οροφής και η έντονα διαμορφωμένη σιλουέτα τύπου coupé αναδεικνύουν τη δυναμική προσωπικότητα του μοντέλου, ενώ η φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα με τεχνολογία LED προσδίδουν μια εντυπωσιακή και σύγχρονη οπτική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό, η νέα CLA εισάγει μια νέα εποχή ψηφιακής εμπειρίας για τον οδηγό και τους επιβάτες. Το προηγμένο περιβάλλον του συστήματος MBUX προσφέρει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό και εξατομικευμένο οικοσύστημα λειτουργιών, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη. Η εντυπωσιακή οθόνη MBUX Superscreen, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργεί ένα πλήρως ψηφιακό και καθηλωτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, ενώ οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στο σύστημα να μαθαίνει από τις συνήθειες του οδηγού και να προσφέρει ολοένα πιο εξατομικευμένες προτάσεις και λειτουργίες.

Παράλληλα, η νέα CLA εξοπλίζεται με μια ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και τεχνολογιών ασφάλειας, που ενισχύουν την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησης του οδηγού, ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις ή σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, ενώ η συνολική ποιότητα κατασκευής και τα προσεγμένα υλικά του εσωτερικού επιβεβαιώνουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Η έξυπνη διάταξη των μηχανικών μερών και η νέα αρχιτεκτονική του οχήματος επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, προσφέροντας περισσότερη άνεση για τους επιβάτες και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ο επιπλέον εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο πρακτικότητας, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση και τα ταξίδια. Είναι πιο ευρύχωρη και πιο πρακτική.

Κορυφαίος εξοπλισμός στην κατηγορία της

Μια πλούσια, όμορφη γκάμα χρωμάτων και υλικών υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mercedes-Benz όσον αφορά στον εξαιρετικό σχεδιασμό και στα διακριτικά χαρακτηριστικά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα νέα χρώματα αμαξώματος aqua mint και clear blue metallic, καθώς και τη νέα σχεδίαση της ταπετσαρίας των καθισμάτων με περλέ εφέ σε μαύρο / καθαρό λευκό περλέ. Διατίθενται επίσης διακοσμητικά στοιχεία από ανοιχτόχρωμο ξύλο, βουρτσισμένο αλουμίνιο, επίστρωση με ανοδιωμένη όψη και μια νέα διακοσμητική επιφάνεια από χαρτί — μια πρωτιά στη βιομηχανία αυτοκινήτου.

Ένας σύγχρονος υβριδικός κινητήρας με τρία επίπεδα ισχύος

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Mercedes-Benz. Ωστόσο, οι επιθυμίες και οι ανάγκες κινητικότητας των πελατών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου καθορίζουν τον ρυθμό αυτής της μετάβασης. Έτσι, η νέα CLA είναι διαθέσιμη και ως υβριδική με τεχνολογία 48 volt και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της οικογένειας μοντέλων CLA παρέχει στη Mercedes-Benz μέγιστη ευελιξία όσον αφορά το σύστημα κίνησης και την παραγωγή. Ο υπερσύγχρονος θερμικός κινητήρας της υβριδικής CLA θα διατεθεί αρχικά σε τρία επίπεδα ισχύος. Οι πελάτες της μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην κίνηση στους εμπρός τροχούς ή την τετρακίνηση 4MATIC.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια

Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και το κιβώτιο ταχυτήτων σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη μονάδα: ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει έξυπνη υποστήριξη σε όλο το φάσμα των στροφών, ενώ σε αστικές ταχύτητες και όταν απαιτούνται λιγότερα από 20 kW, τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Το λεγόμενο electric cruising είναι εφικτό σε ταχύτητες έως περίπου 100 km/h. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θερμικού κινητήρα είναι η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας και στις οκτώ σχέσεις, επιτρέποντας την αναγεννητική πέδηση έως 25 kW.

Περιμένουμε να την οδηγήσουμε και να σας μεταφέρουμε τις δικές μας εντυπώσεις.

Γκάμα μοντέλων και τιμές της CLA με υβριδικό σύστημα κίνησης