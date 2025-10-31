Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η ηλεκτροκίνηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα- έχει γίνει αποδεκτή από ένα πολύ μικρό ποσοστό οδηγών. Βέβαια σε αυτό, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εξωγενείς παράγοντες. ‘Όπως χώροι στάθμευσης και φόρτισης των μπαταριών η ακόμη οι υψηλές τιμές.

Ωστόσο οι ερευνητές κάνουν ένα βήμα παραπάνω, ξεπερνούν τις αντιξοότητες και παρουσιάζουν διάφορες καινοτομίες που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε. Για παράδειγμα, η Mercedes-Benz προωθεί τη βιώσιμη καινοτομία με το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF. Το όνομα προέρχεται από τον γερμανικό όρο Experimental-Lade-Fahrzeug, που σημαίνει «Πειραματικό Όχημα Φόρτισης».

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό στοιχείο στο δρόμο προς την απανθρακοποίηση. Με έμφαση στην τοπικά μηδενική εκπομπή CO₂ την έξυπνη φόρτιση και τη συνολική εξοικονόμηση πόρων, οι επιστήμονες παρουσίασαν το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF . Το όχημα αυτό συνδυάζει τις καινοτομίες με τις υποδομές, για να προσφέρει μια απροβλημάτιστη και έξυπνη εμπειρία φόρτισης.

Είναι η αμφίδρομη φόρτιση με εναλλασσόμενο (AC) και συνεχές ρεύμα (DC). Το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε συσκευή αποθήκευσης ενέργειας για κτίρια, ηλεκτρικούς καταναλωτές και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι περισσότερο από τεχνολογία – εκφράζει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, η οδήγηση χωρίς εκπομπές CO₂ από μόνη της δεν αρκεί.

Η φόρτιση πρέπει επίσης να είναι αποδοτική, έξυπνη και βιώσιμη. Για τον λόγο αυτό, η Mercedes-Benz εργάζεται συστηματικά πάνω σε καινοτόμες λύσεις φόρτισης για το σπίτι, τον χώρο εργασίας και τους δημόσιους χώρους, διαμορφώνοντας ενεργά το μέλλον της φόρτισης.

Το 2021, η εταιρεία ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές αυτοκινήτων που λάνσαραν την υπηρεσία Plug & Charge, η οποία έκανε την ταχεία φόρτιση ευκολότερη από ποτέ.

Με τη δική της υπηρεσία MB.CHARGE Public πλήρως ενσωματωμένη στο όχημα, η Mercedes-Benz έθεσε ήδη από το 2019 νέα πρότυπα στη συνδεδεμένη δημόσια φόρτιση. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της υπηρεσίας φόρτισης είναι η λειτουργία Green Charging στην Ευρώπη, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, η οποία προωθεί τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.