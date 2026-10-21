Τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο χτυπάει πλευρικά ένα άλλο, όπως μπορεί να συμβεί σε μια διασταύρωση, χωρίς κανένα από τα δύο να προλάβει να φρενάρει; Και, κυρίως, τι αντέχει όταν το ένα από αυτά είναι αμιγώς ηλεκτρικό και δέχεται το χτύπημα ακριβώς στο πλάι, εκεί όπου βρίσκεται η μπαταρία υψηλής τάσης;

Η Mercedes-Benz επιχείρησε να δώσει απαντήσεις με μια ασυνήθιστη δοκιμή πρόσκρουσης, στην οποία έβαλε δύο νέα CLA να συγκρουστούν με ταχύτητα 56χλμ./ώρα το καθένα. Η εταιρεία την παρουσιάζει ως την πρώτη δημόσια δοκιμή υψηλής ταχύτητας με πλευρική πρόσκρουση μεταξύ δύο κινούμενων αυτοκινήτων παραγωγής.

Δύο αυτοκίνητα, πάνω από δύο τόνους το καθένα

Στη δοκιμή συμμετείχαν μία Mercedes-Benz CLA Shooting Brake με εξηλεκτρισμένο κινητήρα εσωτερικής καύσης και μία αμιγώς ηλεκτρική CLA. Το πρώτο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πλευρά του οδηγού του δεύτερου, αναπαριστώντας μια σύγκρουση τύπου T-bone, όπως εκείνες που μπορεί να συμβούν όταν δύο οχήματα διασταυρώνονται.

Και τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν με 56 χλμ./ώρα και, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν φρέναραν πριν από την πρόσκρουση. Καθένα ζύγιζε πάνω από δύο τόνους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σενάριο για τις δομές ασφαλείας τους.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με την έρευνα ατυχημάτων της Mercedes-Benz, η συγκεκριμένη ταχύτητα βρίσκεται στο ανώτερο άκρο των σοβαρών συγκρούσεων που συμβαίνουν σε διασταυρώσεις. Οι πλευρικές προσκρούσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους μηχανικούς, καθώς στο πλάι ενός αυτοκινήτου υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος χώρος για την απορρόφηση της ενέργειας σε σχέση με το εμπρός μέρος.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις για τους επιβάτες

Στο εσωτερικό των δύο CLA βρίσκονταν συνολικά οκτώ κούκλες δοκιμών, οι οποίες αντιπροσώπευαν τέσσερις ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Οι αισθητήρες κατέγραψαν τις δυνάμεις που δέχθηκε το σώμα τους κατά τη σύγκρουση.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι οι καμπίνες των δύο αυτοκινήτων διατήρησαν την ακεραιότητά τους και ότι οι μετρήσεις και των οκτώ ομοιωμάτων παρέμειναν κάτω από τα όρια καταπόνησης. Κάθε ομοίωμα επιβάτη διέθετε έως και 150 σημεία μέτρησης, με τα δεδομένα να επιβεβαιώνουν, την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων συγκράτησης και προστασίας. Οι ενδείξεις υποδεικνύουν χαμηλό κίνδυνο σοβαρών ή απειλητικών για τη ζωή τραυματισμών.

Τι απέγινε η μπαταρία;

Το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα αφορούσε την ηλεκτρική CLA. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η μπαταρία υψηλής τάσης βρίσκεται στο δάπεδο και μπορεί να εκτεθεί σε ιδιαίτερα ισχυρές δυνάμεις σε μια σοβαρή πλευρική σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η μπαταρία παρέμεινε άθικτη και χωρίς ζημιές, παρά το άμεσο και ισχυρό χτύπημα στο πλάι του οχήματος. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της συγκεκριμένης δοκιμής, καθώς η ασφάλεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο την προστασία των επιβατών, αλλά και τη θωράκιση του συστήματος υψηλής τάσης σε περίπτωση ατυχήματος.

15.000 προσομοιώσεις για κάθε νέο μοντέλο

Η συγκεκριμένη δοκιμή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εξέλιξης και ελέγχου της ασφάλειας. Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι για κάθε νέο μοντέλο πραγματοποιεί περίπου 150 φυσικές δοκιμές πρόσκρουσης και 15.000 προσομοιώσεις σύγκρουσης, πριν από την ολοκλήρωση της εξέλιξής του. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε το Mercedes-Benz Rescue Intelligence, ένα σύστημα που σχεδιάζεται να αρχίσει να διατίθεται σταδιακά από το 2027. Στόχος είναι να παρέχονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πληροφορίες για το ατύχημα ήδη κατά τη διαδρομή τους προς το σημείο, όπως ο αριθμός των επιβατών και η κατάσταση του συστήματος υψηλής τάσης, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα.