Αυτό που κάνει τη Mercedes-Benz GLB να διαφέρει είναι ο πλούσιος εξοπλισμός απο τη βασική έκδοση. Η GLB είναι πιο ευρύχωρη και πιο ελκυστική. Ο μπροστινός προφυλακτήρας νέας σχεδίασης με εμφανές προστατευτικό του υποδαπέδου παραπέμπει στα offroad γονίδια του αυτοκινήτου, ενώ η επένδυση ψυγείου SUV με τέσσερις οριζόντιες γρίλιες και κεντρικό αστέρι Mercedes εντείνει αυτήν την εντύπωση. Το αθλητικό σχήμα των ώμων, με συνεκτικά διαμορφωμένες γραμμές, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι φωτοσκιάσεων και τονίζει οπτικά το πλάτος του πίσω τμήματος του αυτοκινήτου. Είναι το πιο ευρύχωρο compact SUV με σήμα το αστέρι.

Οι νέοι εντυπωσιακοί προβολείς και τα εξολοκλήρου LED πίσω φώτα αναβαθμίζουν την εμφάνιση, ενώ η γκάμα επιλογών έχει πλέον εμπλουτιστεί με τέσσερα επιπλέον σχέδια ζαντών και το νέο μεταλλικό χρώμα βαφής Spectral Blue. Στον βασικό εξοπλισμό της νέας GLB περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σχεδίασης πέντε ακτίνων σε πολύ γυαλιστερό μαύρο. Ωστόσο, η GLB μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με ζάντες 18 έως 20 ιντσών.

Το κάλυμμα καθίσματος από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών MICROCUT του βασικού εξοπλισμού είναι πλέον διαθέσιμο και σε bahia brown στην AMG Line. Συνολικά υπάρχουν τέσσερα χρώματα επενδύσεων: μαύρο, bahia brown, sage grey και o νέος χρωματισμός red pepper/black. Το υφασμάτινο κάλυμμα των καθισμάτων ανέσεων είναι από 100% ανακυκλωμένα υλικά, ενώ στο κάλυμμα καθίσματος ARTICO/MICROCUT, η αναλογία είναι 65% στην πλάτη και 85% στην έδρα του καθίσματος.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στο αισθητά αναβαθμισμένο εσωτερικό είναι η ανεξάρτητη διπλή οθόνη. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια οθόνη οργάνων 7 ιντσών και μια οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, ενώ με το πακέτο advantage είναι διαθέσιμες δύο ευρείες οθόνες 10,25 ιντσών στο βασικό εξοπλισμό. Τα στρογγυλά στόμια αεραγωγών με εμφάνιση στροβίλου αποπνέουν σπορ κομψότητα και δημιουργούν αντίθεση με τα ευθύγραμμα, χαρακτηριστικά offroad στοιχεία από αλουμίνιο του εσωτερικού. Το τιμόνι της τρέχουσας γενιάς που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό είναι επενδυμένο με δέρμα, ενώ κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO. Επιπλέον, για πρώτη φορά διατίθεται ένα θερμαινόμενο τιμόνι για τη γραμμή εξοπλισμού AMG Line.

Το καλό είναι ότι στο βασικό εξοπλισμό της GLB υπάρχουν πάρα πολλά καλούδια που βρίσκουμε μόνο σε μεγαλύτερα μοντέλα. Ο βασικός εξοπλισμός της GLB έχει αναβαθμιστεί αισθητά και η λογική του έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες επιθυμίες που έχουν εκφράσει οι πελάτες με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια. Για παράδειγμα, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φωτισμού, η κάμερα οπισθοπορείας και το πακέτο USB, όπως και το δερμάτινο τιμόνι και οι εμπρός προβολείς LED. Η γραμμή εξοπλισμού Progressive περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό καθώς επίσης το Πακέτο Στάθμευσης και το Πακέτο Καθρεφτών. Περαιτέρω στοιχεία λειτουργικού εξοπλισμού έχουν συγκεντρωθεί σε πακέτα, τα οποία είναι βασισμένα σε πραγματικές επιλογές πελατών, επιτρέποντας έτσι στους νέους ιδιοκτήτες να διαμορφώσουν εξατομικευμένα τα οχήματά τους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, όπως χρώματα, επενδύσεις, διάκοσμος και οι ζάντες.

Διαισθητικός χειρισμός και προσαρμόσιμο λογισμικό στην τελευταία γενιά του MBUX

Η GLB είναι πλέον εξοπλισμένη με την τελευταία γενιά του MBUX με στυλ οθόνης νέας σχεδίασης. Το στυλ «Classic» παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τον οδηγό, ενώ το στυλ «Sporty» εντυπωσιάζει με το δυναμικό στροφόμετρο. Όσοι αρκούνται στο βασικό περιεχόμενο μπορούν να επιλέξουν το διακριτικό στυλ «Discreet».

Σε συνδυασμό με τους τρεις τρόπους λειτουργίας Navigation, Assistance και Service και τους 10 κόσμους χρωμάτων του ατμοσφαιρικού φωτισμού, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές εξατομίκευσης. Όλες οι προηγούμενες λειτουργίες, όπως Μέσα, Τηλέφωνο ή Όχημα, εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες, ενώ ο χειρισμός τους μπορεί να πραγματοποιείται άνετα από την οθόνη αφής ή από τα pad πλοήγησης με το δάχτυλο που υπάρχουν στο τιμόνι.

Η νέα σχεδίαση και η βελτιωμένη απόδοση ήταν τα βασικά σημεία έμφασης κατά την ανανέωση του συστήματος τηλεματικής. Για περαιτέρω συνδεσιμότητα, η GLB διαθέτει πλέον μία πρόσθετη θύρα USB-C και αυξημένη ισχύ φόρτισης USB, ενώ όλες οι θύρες USB είναι φωτιζόμενες.

Η έξυπνη φωνητική υποβοήθηση μαθαίνει μαζί σας

Η έξυπνη φωνητική υποβοήθηση της Mercedes-Benz αποκτά όλο και περισσότερες δυνατότητες διαλόγου και εκμάθησης χάρη σε online υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν από την εφαρμογή Mercedes me . Το σύστημα μαθαίνει σιγά-σιγά τον οδηγό και απομνημονεύει τις ρυθμίσεις ή τις διαδρομές που κάνει συνήθως. Την κατάλληλη στιγμή, προτείνει εξατομικευμένες λειτουργίες infotainment, άνεσης και οχήματος, απόλυτα προσαρμοσμένες στις συνθήκες οδήγησης. Ασφαλώς, ο οδηγός μπορεί να απορρίψει την πρόταση με τη λειτουργία “Do not suggest now” (Να μην γίνονται προτάσεις τώρα) ή να τη διαγράψει οριστικά με τη λειτουργία “Do not suggest again” (Να μην γίνουν προτάσεις ξανά). Το όχημα απομνημονεύει αυτές τις επιθυμίες του. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ενεργοποίησης ορισμένων ενεργειών χωρίς τη φράση «Hey Mercedes», ενώ η φωνητική υποβοήθηση μπορεί πλέον και να εξηγεί λειτουργίες του οχήματος.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester προσφέρει πλέον, σε συνδυασμό με την τελευταία γενιά του MBUX, την καθηλωτική εμπειρία ήχου Dolby Atmos, η οποία προσδίδει περισσότερο χώρο, καθαρότητα και βάθος στη μουσική. Επιπλέον, το σύστημα προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον αναπαραγωγής, γεγονός που σημαίνει ότι οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να την ακούν με κρυστάλλινη καθαρότητα, αντίστοιχη της ηχογράφησης στο στούντιο.

Minigames ως ψηφιακός πρόσθετος εξοπλισμός

Ένας νέος, ψηφιακός πρόσθετος εξοπλισμός κάνει την εμφάνισή του στην GLB με το προαιρετικό πακέτο εξατομίκευσης για τις υπηρεσίες Mercedes me connect. Επιλεγμένα minigames, ειδικά σχεδιασμένα για τις οθόνες αφής και τα πλήκτρα ελέγχου αφής του τιμονιού, μετατρέπουν το κόμπακτ SUV σε κινητή κονσόλα παιχνιδιών όπου ο οδηγός μπορεί να παίζει μόνος του ή με τους συνεπιβάτες του. Αυτήν τη στιγμή διατίθενται κλασικά παιχνίδια, όπως Sudoku, Shufflepuck, Pairs και Match 3, καθώς και ένα κουίζ.

Τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο διαπρέπει η νέα GLB. Χάρη στο ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης, το αναβαθμισμένο πακέτο υποβοήθησης οδήγησης επιτρέπει πιο άνετο έλεγχο του συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας. Η επόμενη γενιά του Πακέτου Στάθμευσης υποστηρίζει επίσης τη στάθμευση σε παράλληλες θέσεις με μια προβολή 360 μοιρών για τη στάθμευση με τη βοήθεια κάμερας. Για πρώτη φορά, η GLB προσφέρει επίσης την υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου, η οποία διευκολύνει τους ελιγμούς με την όπισθεν με υποστήριξη από κάμερα. Προϋπόθεση είναι να έχει τοποθετηθεί στο όχημα ο κοτσαδόρος με σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου ESP® σε συνδυασμό με το Πακέτο Στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών.

Ακόμη περισσότερες επιλογές υβριδικής κίνησης

Η νέα GLB διατίθεται στην Ελλάδα με τέσσερις επιλογές βενζινοκινητήρων και τρεις επιλογές πετρελαιοκινητήρων. Η γκάμα περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT επτά ή οκτώ ταχυτήτων. Οι δύο βενζινοκινητήρες υψηλότερης απόδοσης διατίθενται με το μεταβλητό σύστημα τετρακίνησης 4MATIC.

Για τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών, όλοι οι βενζινοκινητήρες είναι εξηλεκτρισμένοι και διαθέτουν πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt για την κινούμενη με ιμάντα μίζα-δυναμό. Τα 10 kW επιπλέον ισχύος που διατίθενται από αυτό το ήπια υβριδικό σύστημα στιγμιαία υποστηρίζουν την άμεση εκκίνηση και χρησιμοποιούνται για ταχύτερη επιτάχυνση μέσω της λειτουργίας ενίσχυσης. Η μίζα-δυναμό εξασφαλίζει επίσης περισσότερη άνεση: εκτός από την εκκίνηση του κινητήρα με χαμηλά επίπεδα κραδασμών και θορύβου, επιτρέπει την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα με απενεργοποιημένο κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, ανακτά ενέργεια κατά την πέδηση και την επιτάχυνση και τροφοδοτεί το ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος 12 Volt και την μπαταρία 48 Volt με ηλεκτρική ενέργεια.

Η ομαλή λειτουργία και η υψηλή απόδοση ισχύος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αποδοτικότητα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 2λιτρου τετρακύλινδρου πετρελαιοκινητήρα. Είναι διαθέσιμος σε τρία επίπεδα ισχύος και ροπής στρέψης από 85 kW (280 Nm) έως 140 kW (400 Nm) και διαθέτει υπερπλήρωση ενός σταδίου με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου. Η κυλινδροκεφαλή και ο στροφαλοθάλαμος έχουν κατασκευαστεί από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Η επίστρωση NANOSLIDE της Mercedes-Benz μειώνει την τριβή ανάμεσα στο τοίχωμα του κυλίνδρου και το χαλύβδινο έμβολο, με αποτέλεσμα να μειώνονται η κατανάλωση και οι εκπομπές.

