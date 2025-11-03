Αν και η Mercedes δεν μας έχει συνηθίσει σε …προσφορές ωστόσο αυτή τη φορά κάνει την έκπληξη. Για το μοντέλο GLA, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα στην αγορά, κάνει μια ειδική τιμή στην έκδοση Progressive.

Η Mercedes-Benz GLA200 έχει σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes».Κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης. Συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν κάθε Mercedes-Benz.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ενώ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας.

Η Mercedes για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διαμόρφωσε την τιμή της GLA 200 στην έκδοση στα 44.990 ευρώ. Επιπλέον, με το ελκυστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome με δόση 299€ το μήνα, κάνει την απόκτηση του Luxury SUV ακόμη πιο εύκολη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, με προνομιακό επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης για την τελευταία δόση, μεγαλύτερη δόση (balloon) ενισχύοντας περαιτέρω την άνεση και την ευελιξία στην αποπληρωμή.

Παράδειγμα χρηματοδότησης για τη GLA 200:

Προκαταβολή €16.230, Χρηματοδοτούμενο ποσό €28.760,

Συνολική διάρκεια δανείου 61 μήνες, 60 δόσεις των €299 συν 1 δόση αξίας €20.246 τον 61ο μήνα.

Διαχειριστικά έξοδα €280, Ονομαστικό επιτόκιο 6,9% πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75. ΣΕΠΠΕ 8,05%. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί είναι 54.696€.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης