Η αναζήτηση για το ιδανικό οικογενειακό αυτοκίνητο δεν απαιτεί πλέον κανέναν απολύτως συμβιβασμό ανάμεσα στην πολυτέλεια, την άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα. Η νέα Mercedes-Benz GLB καταφθάνει για να αναδείξει με τον πιο ολοκληρωμένο και εμφατικό τρόπο τον γνήσιο οικογενειακό χαρακτήρα της μάρκας στην απαιτητική κατηγορία των premium SUV.

Δημιουργημένη με γνώμονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής, η νέα GLB είναι έξυπνα σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις πολυδιάστατες ανάγκες κάθε οικογένειας, προσφέροντας:

Σύγχρονη και επιβλητική σχεδίαση: Εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, συνδυάζοντας τον off-road δυναμισμό με την αδιαπραγμάτευτη κομψότητα του αστεριού.

Ακόμη πιο ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό: Προσφέρει απλόχερα κορυφαία άνεση σε όλους τους επιβάτες, καθιστώντας κάθε διαδρομή –από το σχολείο μέχρι τις μακρινές αποδράσεις– μια απολαυστική εμπειρία.

Αυξημένη πρακτικότητα και ευελιξία: Με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και διαμόρφωσης της καμπίνας, αποδεικνύει στην πράξη ότι ο premium χαρακτήρας μπορεί να συμβαδίζει απόλυτα με τις αυξημένες απαιτήσεις των οικογενειακών μετακινήσεων.

Για να κάνει την απόκτησή της ακόμα πιο ελκυστική, η εταιρεία γιορτάζει την άφιξη του νέου της μοντέλου με μια εξαιρετική προσφορά. Προσφέρει 2.000 ευρώ ως όφελος λανσαρίσματος αλλά περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Η νέα Mercedes-Benz GLB αναδεικνύει τον οικογενειακό της χαρακτήρα με τον καλύτερο τρόπο. Άλλωστε βρίσκεται στην κατηγορία των premium SUV. Οι σχεδιαστές συνεργάστηκαν με τους μηχανικούς. Σχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Η ευελιξία στη διαμόρφωση των χώρων, οι άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι και η υψηλή ποιότητα κατασκευής δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξυπηρετεί εξίσου άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις, τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και τα μεγάλα ταξίδια. Γιατί η νέα GLB χωράει όλα όσα αγαπάς – από τις καθημερινές μέχρι τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Η υβριδική έκδοση της νέας GLB προσφέρει μία σύγχρονη πρόταση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης, συνδυάζοντας αποδοτικότητα, αυτονομία, δυναμική οδήγηση και αυξημένη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Με τη νέα σχεδίαση, τους ευέλικτους χώρους, τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και τις τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών που αναζητούν ένα SUV με χαρακτήρα, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία.

Στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της GLB, η ηλεκτροκίνηση συνδυάζεται με υψηλή αυτονομία και τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη και απολαυστική. Η προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας, οι δυνατότητες φόρτισης και η αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης προσφέρουν την ελευθερία που απαιτεί η σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα. Έτσι, η νέα GLB Electric διευρύνει την οικογένεια GLB, προσφέροντας μία αμιγώς ηλεκτρική επιλογή με έμφαση στην αυτονομία, την αποδοτικότητα και την άνεση, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας.

Στο εσωτερικό, η νέα GLB ενσωματώνει την τελευταία γενιά του ψηφιακού περιβάλλοντος της Mercedes-Benz, με το σύστημα πολυμέσων MBUX και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν μία πιο προσωπική και διαισθητική εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, η υψηλή ποιότητα υλικών, η άνεση των επιβατών και η ευελιξία των χώρων δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του λανσαρίσματος της νέας GLB Hybrid, προσφέρεται για περιορισμένο αριθμό οχημάτων με όφελος ύψους 2.000€. Η ενέργεια αφορά νέες παραγγελίες που θα ταξινομηθούν έως και τις 30/09/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα GLB τόσο στην ηλεκτρική όσο και στην υβριδική της έκδοση μέσα από τη δυνατότητα test-drive στο επίσημο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες ενός SUV που συνδυάζει την πρακτικότητα, την τεχνολογία και την αποδοτικότητα της εξηλεκτρισμένης κίνησης.