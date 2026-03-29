Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Από τότε που ο Carl Benz κατέθεσε την ευρεσιτεχνία για το πρώτο αυτοκίνητο και ο Gottlieb Daimler κατασκεύασε λίγο αργότερα την αυτοκινούμενη άμαξά του, πέρασαν 140 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα, η Mercedes-Benz έχει αφιερωθεί στην καινοτομία και στη δημιουργία των πιο καλοστημένων και αξιόπιστων αυτοκινήτων στον κόσμο. Σήμερα ένα από τα πιο «έξυπνα» και ασφαλή ηλεκτρικά οχήματα, είναι η ολοκαίνουργια GLC.

Δεν είναι τυχαίο ότι η GLC που αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης, σπορ πολυτέλειας συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην ελληνική αγορά. Η σχεδίασή της αποτυπώνει με την πρώτη ματιά τον χαρακτήρα της, μέσα από τις αρμονικές αναλογίες, τις έντονες επιφάνειες, τις προσεκτικά διαμορφωμένες ακμές και τη σαφή αρχιτεκτονική του υψηλής ποιότητας εσωτερικού.

Οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το μοντέλο αυτό επέλεξαν οι Γερμανοί για να προβάλουν ακόμη περισσότερο ενόψει του εορτασμού των 140 ετών της Mercedes-Benz.

Στην Ελλάδα, η εταιρία που συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή, προσφέρει για τα δυναμικά μοντέλα της οικογένειας SUV ειδικές τιμές. Για παράδειγμα προσφέρει στη βασική έκδοση την GLC 300 e 4MATIC με νέα, μειωμένη τιμή από 78.800€ (ΛΤΠΦ: 59.990). Φυσικά υπάρχουν και τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις “140 edition”, βασισμένες στις GLC 300 e και GLC 300 de 4MATIC, τόσο σε αμάξωμα SUV όσο και Coupé, με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητα επιλογής μεταλλικού ή μη μεταλλικού χρώματος αμαξώματος.

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της GLC προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα (WLTP), με εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου κάτω από 50 g/km, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή φόρου χρήσης. Η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία καλύπτει πλήρως τις καθημερινές μετακινήσεις, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου η GLC εντυπωσιάζει με την άνεση και την ευελιξία της. Το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα ενισχύει την ευκινησία και τη σταθερότητα, ενώ εκτός δρόμου η τεχνολογία 4MATIC που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης off-road, η ειδική οθόνη off-road και το σύστημα «διαφανές καπό» αναδεικνύουν τις προηγμένες δυνατότητές της.

Στο εσωτερικό, τα επίπεδα, στρογγυλά στόμια αεραγωγών παραπέμπουν σε αεροδυναμικά καλύμματα κινητήρων αεροσκαφών, υπογραμμίζοντας τον τεχνολογικό χαρακτήρα της σχεδίασης. Η υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD 12,3 ιντσών (31,2 cm) στον πίνακα οργάνων και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών (30,2 cm), ελαφρώς στραμμένες προς τον οδηγό, διαμορφώνουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει εργονομία και αισθητική.

O εξοπλισμός των εκδόσεων “140 edition”

Οι εκδόσεις “140 edition” προσφέρουν αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού και διατίθενται αποκλειστικά με τα κινητήρια σύνολα GLC 300 e 4MATIC και GLC 300 de 4MATIC. Δεν επιδέχονται περαιτέρω διαμόρφωση εξοπλισμού, πέραν της επιλογής εξωτερικής βαφής αμαξώματος. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικότερα στοιχεία εξοπλισμού των συγκεκριμένων εκδόσεων:

Οι τιμές των εκδόσεων “140 edition”: