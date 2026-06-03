Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η Mercedes-Benz γιορτάζει μια ιστορία 140 ετών. Είναι ένα σημαντικό γεγονός και για αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Η Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε. που εκπροσωπεί τα αυτοκίνητα της Mercedes στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και την απαρχή μιας ιστορίας γεμάτης πρωτοπορία, ασφάλεια και πολυτέλεια, προσφέρει 140 GLA 200 Progressive σε μια επετειακή, ειδικά διαμορφωμένη τιμή.



Η τιμή έκπληξη είναι 42.990 ευρώ και όπως μας πληροφόρησε η εταιρία επειδή ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Λογικό ακούγεται αφού με αυτή την τιμή προσφοράς τα 140 αυτοκίνητα θα γίνουν ανάρπαστα.

Η Mercedes-Benz GLA 200 έχει σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Οι GLA 200 Progressive της επετειακής ενέργειας είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ. Αυτό το premium compact SUV, που ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό, τις τεχνολογίες αιχμής και την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά, αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να εορταστεί η επέτειος της μάρκας μαζί με τους οδηγούς που την εμπιστεύονται διαχρονικά.

Αντίστοιχα, η GLA 200 Iconic, η δυναμική έκδοση της GLA με χαρακτηριστικά που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα της, όπως το πακέτο AMG που αναδεικνύει τη σπορ σχεδιάση, τη μεταλλική βαφή και το πακέτο NIGHT, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 10.000 ευρώ, στα 45.990€.

Εναλλακτικά στα παραπάνω προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης 12-48 μηνών με 35% προκαταβολή.