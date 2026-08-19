Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της και ειδικά για τους επετειακούς εορτασμούς προσφέρει στους υποψήφιους αγοραστές στην Ελλάδα μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class.

Η A-Class είναι το αυτοκίνητο που καθόρισε την εξέλιξη της αυτοκίνησης στη γερμανική φίρμας. Ειδικά για την Ελλάδα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Mercedes-Benz A 200 Progressive, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 2.900 ευρώ και είναι διαθέσιμη στην ειδικά διαμορφωμένη τιμή των 32.990€, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να βιώσουν την πραγματική εμπειρία μιας Mercedes-Benz.

Η Mercedes-Benz A-Class δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις στην premium compact κατηγορία, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής, δυναμική οδηγική συμπεριφορά και κορυφαία χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας.

Η Α 200 Progressive προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού, με στοιχεία που ενισχύουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προβολείς LED με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτός για βέλτιστη ορατότητα, τα καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη 4 σημείων και πολλαπλές ρυθμίσεις, το πολυλειτουργικό σπορ δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια αφής, καθώς και ο διάκοσμος σε σκούρο χρώμα με ανθρακονήματα που αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Η A 200 Progressive εφοδιάζεται με τον αποδοτικό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.3 λίτρων ισχύος 163 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης ενισχύουν την καθημερινή άνεση, αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου και συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Η επετειακή πρόταση για τις 140 A-Class αποτελεί μία ευκαιρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Mercedes-Benz και να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και δυναμικό χαρακτήρα σε μία ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα και να ενημερωθούν σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οχημάτων, τις προδιαγραφές τους και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα διατεθούν 140 αυτοκίνητα A 200 Progressive και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.