Αρκετές φορές οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν concept cars, ώστε να δείξουν τις δυνατότητες τους στο κοινό, αλλά και να συλλέξουν σημαντικό feedback για νέα σχέδια και μελλοντικές τεχνολογίες. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα concepts στην ιστορία, ήταν η Mercedes VRC, ένα όχημα χαμαιλέοντας που μπορούσε να μεταμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Μεταφερόμαστε στο 1995, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία μετατοπιζόταν προς πιο ευρύχωρα και πρακτικά οχήματα. Οι οικογένειες που προηγουμένως ήταν ευτυχείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε ένα στενό sedan τώρα ήθελαν κάτι πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Ένα αυτοκίνητο έπρεπε πλέον να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, να καλύπτει τις ανάγκες επιβατών και επισκευών, διατηρώντας παράλληλα έναν ελκυστικό, κομψό χαρακτήρα.

Η Mercedes αποφάσισε να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο που πραγματικά δεν ήταν ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούσε να μετατραπεί σε sedan, station wagon, κάμπριο, ακόμη και σε pick-up. Η διαδικασία αλλαγής του αμαξώματος σχεδιάστηκε για να είναι γρήγορη και απλή, με τη μετάβαση μεταξύ δύο διαμορφώσεων να επιτυγχάνεται σε μόλις 15 λεπτά.

Η ιδέα της Mercedes ήταν ότι ο ιδιοκτήτης μιας υποθετικής έκδοσης παραγωγής του VRC θα χρησιμοποιούσε το sedan για την καθημερινή μετακίνηση στη δουλειά, το station wagon για οικογενειακά ταξίδια, το κάμπριο τις ηλιόλουστες μέρες και το pick-up για τη μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων. Η ευελιξία ήταν η βασική ιδέα πίσω από το VRC, καθώς κατασκευάστηκε σε μια εποχή που οι πελάτες άρχισαν να θέλουν περισσότερα από τα αυτοκίνητά τους και η πρακτικότητα αναδείχθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα.

Οκτώ ξεχωριστά σημεία ασφαλίζουν τα πάνελ στο κύριο σώμα του αυτοκινήτου (το κάθε ένα με βάρος 30 κιλών).

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου ήταν αρκετά προηγμένο για την εποχή του, με ενσωματωμένη πλοήγηση και έγχρωμη, κεντρική οθόνη. Ένα σύστημα βασισμένο σε ραντάρ ειδοποιούσε τον οδηγό όταν βρισκόταν πολύ κοντά στο μπροστινό αυτοκίνητο, προβλέποντας τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Υπήρχε επίσης σύστημα προειδοποίησης ορίου ταχύτητας.

Το VRC δεν πέρασε ποτέ από το στάδιο της ιδέας, στο στάδιο της παραγωγής. Το πρόβλημα που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τελικά λύθηκε μέσω της ευρείας εμπορίας των SUV, τα οποία υιοθέτησαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες για να προσφέρουν στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία και πρακτικότητα.

Πηγή: Mercedes-Benz Classic, CarBuzz