Το μοντέλο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το τμήμα επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας. Το VLE αποτελεί το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα VAN.EA (Van Electric Architecture), μια αρθρωτή αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά van και θα χρησιμοποιηθεί σε πολλά μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας. Με το νέο VLE, η Mercedes θέλει να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία, η οποία συνδυάζει την άνεση λιμουζίνας με την πρακτικότητα ενός μεγάλου MPV.

Η φιλοσοφία πίσω από το VLE είναι ξεκάθαρη. Να προσφέρει την εμπειρία ενός premium επιβατικού αυτοκινήτου σε ένα όχημα μεγάλων διαστάσεων. Έτσι, το νέο ηλεκτρικό van μπορεί να φιλοξενήσει έως οκτώ επιβάτες, ενώ θα διατίθεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις για οικογενειακή χρήση, ταξίδια ή ακόμα και VIP μεταφορές.

Έχει μήκος 5.309 χιλιοστά, πλάτος 1.999 χιλιοστά και ύψος 1.943 χιλιοστά. Το μεταξόνιο εκτείνεται σε 3.342 χιλιοστά, ενώ μια μακρύτερη έκδοση που θα κυκλοφορήσει αργότερα (κάτι που λατρεύουν οι Ασιάτες) θα φτάσει τα 5.484 χιλιοστά συνολικά και θα έχει μεταξόνιο 3.517 χιλιοστών.

Στο εσωτερικό, η Mercedes δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή εμπειρία. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η μεγάλη ψηφιακή διάταξη οθονών Superscreen, αλλά και μια εντυπωσιακή οθόνη 31,3 ιντσών με ανάλυση 8K που μπορεί να κατεβαίνει από την οροφή για τους πίσω επιβάτες, μετατρέποντας το van σε κινητό χώρο ψυχαγωγίας ή ακόμη και τηλεδιάσκεψης.

Ανάλογα με την έκδοση, οι πίσω θέσεις μπορούν να είναι πολυτελείς πολυθρόνες με υποπόδια, λειτουργία μασάζ και πτυσσόμενα τραπεζάκια, δίνοντας στο VLE τον χαρακτήρα ενός κινητού σαλονιού για μεγάλα ταξίδια.

Το βαν θα διαθέτει επίσης 12 αισθητήρες υπερήχων, 10 κάμερες και πέντε αισθητήρες ραντάρ. Αυτοί παρέχουν πληροφορίες στο διαθέσιμο σύστημα MB.Drive Assist Pro, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία hands-free σε πόλεις καθώς και σε αυτοκινητόδρομους.

Νέα ηλεκτρική πλατφόρμα 800 Volt

Τεχνολογικά, το VLE αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα van που έχει παρουσιάσει ποτέ η Mercedes. Η πλατφόρμα VAN.EA χρησιμοποιεί ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt, το οποίο επιτρέπει πολύ γρήγορη φόρτιση αλλά και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η μπαταρία αναμένεται να έχει χωρητικότητα περίπου 115 kWh, προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως περίπου 700 χλμ. ανάλογα με την έκδοση.

Παράλληλα, η αρχιτεκτονική υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση έως περίπου 300 kW, κάτι που επιτρέπει πολύ σύντομες στάσεις φόρτισης σε μεγάλες διαδρομές.

Η Mercedes μάλιστα δοκίμασε πρωτότυπα του μοντέλου σε πραγματικές συνθήκες, πραγματοποιώντας μια μεγάλη διαδρομή από τη Στουτγάρδη έως τη Ρώμη, περίπου 1.100 χιλιομέτρων, με μόλις δύο σύντομες στάσεις φόρτισης περίπου 15 λεπτών η καθεμία.

Δύο εκδόσεις ισχύος

Το νέο μοντέλο θα προσφέρεται με διαφορετικά συστήματα κίνησης. Η βασική έκδοση αναμένεται να διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ περίπου 268 ίππων, ενώ μια ισχυρότερη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες θα προσφέρει 409 ίππους και τετρακίνηση.

Η τεχνολογία του VLE περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: αερανάρτηση για αυξημένη άνεση, σύστημα τετραδιεύθυνσης για καλύτερη ευελιξία, δυνατότητα V2L, ώστε το όχημα να μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές ή ακόμη και το σπίτι.

Από οικογενειακό όχημα μέχρι VIP μετακινήσεις

Η Mercedes σχεδίασε το VLE ώστε να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες. Στη βασική του μορφή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ευρύχωρο οικογενειακό όχημα με μεγάλους χώρους και ευέλικτη διάταξη καθισμάτων. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να μετατραπεί σε πολυτελές VIP shuttle για μεταφορά στελεχών, επιχειρηματιών ή πελατών υψηλών απαιτήσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι το VLE να προσφέρει την οδηγική εμπειρία και την τεχνολογία ενός σύγχρονου επιβατικού αυτοκινήτου, διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα ενός μεγάλου van.

Η αρχή μιας νέας οικογένειας ηλεκτρικών van

Το VLE δεν θα είναι το μοναδικό μοντέλο αυτής της νέας γενιάς. Η Mercedes ετοιμάζει ήδη και άλλα οχήματα πάνω στην ίδια πλατφόρμα, όπως το VLS, ένα ακόμη πιο πολυτελές μοντέλο που θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας.

Με το νέο VLE, η Mercedes-Benz προσπαθεί να αλλάξει την αντίληψη γύρω από τα πολυμορφικά οχήματα. Αντί για ένα απλό πρακτικό μέσο μεταφοράς, το ηλεκτρικό van της γερμανικής μάρκας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο άνεσης, τεχνολογίας και πολυτέλειας. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα στοιχεία, το Mercedes-Benz VLE ίσως είναι το μοντέλο που θα μετατρέψει το «van» από ένα απλό οικογενειακό αυτοκίνητο σε μια πραγματική ηλεκτρική λιμουζίνα για έως οκτώ επιβάτες.