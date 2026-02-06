Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Benz το 1886, η νέα S-Class αναδεικνύεται στο απόλυτο εμβληματικό μοντέλο. Ως η κορυφαία σε πωλήσεις πολυτελής λιμουζίνα παγκοσμίως, έχει εξελιχθεί με απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια, ώστε να παραμένει το σημείο αναφοράς στην κατηγορία της. Δεν αποτελεί μόνο τη ναυαρχίδα της μάρκας, ενσαρκώνει το DNA της: πρωτοποριακό πνεύμα, μηχανολογική υπεροχή και υψηλή ποιότητα κατασκευής — μαζί με εκείνο το αδιαμφισβήτητο αίσθημα «Welcome home.».

Η νέα S-Class σηματοδοτεί την εκτενέστερη αναβάθμιση που έχει γίνει μέσα σε μία γενιά μοντέλου και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πιο φιλόδοξο πρόγραμμα λανσαρίσματος προϊόντων στην ιστορία της Mercedes-Benz. Με περισσότερο από το 50% της S-Class — περίπου 2.700 εξαρτήματα — να έχει εξελιχθεί εκ νέου ή ανασχεδιαστεί, επιβεβαιώνει τη διαχρονική της φιλοδοξία, τη μηχανολογική και ψηφιακή της υπεροχή, καθώς και τη συνεχή εξέλιξη.

Οι Γερμανοί αναβάθμισαν ακόμη μια φορά ένα πετυχημένο μοντέλο τους. Και θεωρούν ότι σήμερα έκαναν στην νέα S-Class την πιο ολοκληρωμένη αναβάθμιση. Εξέλιξαν στο περισσότερο από το 50% των εξαρτημάτων της και πέτυχαν την πιο μεγάλη αναβάθμιση που έχουν κάνει στα 140 χρόνια μέσα σε μία και μόνο γενιά του μοντέλου.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, το όρθιο αστέρι της Mercedes συμβολίζει την κληρονομιά της μάρκας και το πρωτοποριακό της πνεύμα. Σήμερα περνά σε μια νέα εποχή: για πρώτη φορά, το αστέρι στη S-Class διατίθεται προαιρετικά ως φωτιζόμενο : αδιαμφισβήτητο και εμβληματικό, εντάσσεται στη φωτεινή υπογραφή της S-Class και χαρίζει στο όχημα μια εντυπωσιακή παρουσία τη νύχτα. Ο σύγχρονος φωτιστικός σχεδιασμός αποπνέει κύρος στην πιο εκλεπτυσμένη του μορφή και μετατρέπει κάθε άφιξη — είτε σε μια επίσημη εκδήλωση είτε απλώς στην επιστροφή στο σπίτι — σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η νέα S-Class συνδυάζει την αβίαστη απόδοση με τη χαρακτηριστική ηρεμία και αυτοπεποίθηση, χάρη σε μια εξελιγμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Από τους οκτακύλινδρους και εξακύλινδρους βενζίνης μέχρι τους εξακύλινδρους πετρελαίου και plug-in hybrid, οι πελάτες έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών – και κάθε μία από αυτές προσφέρει τη χαρακτηριστική απαλότητα και αρμονία που ορίζει την εμπειρία S-Class.

Στην κορυφή της γκάμας, ο νέος 8κύλινδρος κινητήρας (M 177 Evo) στη Mercedes-Benz S 580 4MATIC Saloon μακρύ μεταξόνιο, ο οποίος αποδίδει 395 kW (537 hp) και 750 Nm ροπής. Οι μηχανικές αναβαθμίσεις και η τεχνολογία mild-hybrid υποστηρίζουν ομαλή παροχή ισχύος, ανάκτηση ενέργειας και εξαιρετική ομαλότητα, πληρώντας ταυτόχρονα τα τελευταία πρότυπα εκπομπών και εξασφαλίζοντας μία εμπειρία ησυχίας στην καμπίνα. Με αναβαθμισμένο σύστημα ψεκασμού, βελτιωμένες θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής, αναθεωρημένο εκκεντροφόρο εισαγωγής, στροφαλοφόρο με νέα σειρά ανάφλεξης και βελτιώσεις στον υπερσυμπιεστή, ο V8 αποκρίνεται ταχύτερα και αποδίδει ακόμη πιο εκλεπτυσμένη οδηγική εμπειρία.

Ο 6κύλινδρος βενζινοκινητήρας (M 256 Evo) στις Mercedes-Benz S 450 4MATIC και S 500 4MATIC Saloon με μακρύ μεταξόνιο αποκρίνεται ακόμη πιο δυναμικά, με αύξηση ροπής έως 600 Nm – και έως 640 Nm με overtorque. Το overtorque σημαίνει προσωρινή αύξηση της ροπής για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως προσπέραση ή επιτάχυνση. Κύριες βελτιώσεις περιλαμβάνουν ισχυρότερο ηλεκτρικό βοηθητικό υπερσυμπιεστή, βελτιστοποιημένες θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής και αναθεωρημένο εκκεντροφόρο εισαγωγής. Επιπλέον, μέτρα ηχομόνωσης δημιουργούν εξαιρετικά ήρεμη ατμόσφαιρα σε κάθε ταχύτητα.

Η plug-in hybrid έκδοση, με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 km , συνδυάζει τον βελτιωμένο 6κύλινδρο κινητήρα με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ κατά 55 kW σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και προσφέροντας ακόμα πιο ομαλή και άμεση οδήγηση στη Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC Saloon και S 450 e Saloon με τεχνολογία EQ Hybrid. Τα φίλτρα σωματιδίων βενζίνης και τα υπό πίεση ρεζερβουάρ είναι πλέον στάνταρ σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση σε αποδοτικότητα και εκλεπτυσμένη λειτουργία.

Για όσους προτιμούν την πετρελαιοκίνηση, η Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC και S 450 d 4MATIC Saloon με μακρύ μεταξόνιο διαθέτουν τον νέο 6κύλινδρο OM 656 Evo. Αναπτυγμένος για να πληροί μελλοντική νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων, εισάγει για πρώτη φορά σε όχημα παραγωγής ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλυτικό μετατροπέα για την ταχύτερη και πιο αποδοτική επεξεργασία των καυσαερίων. Βελτιώσεις σε συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων, ψύξης και εξαερισμού του καρτερ ενισχύουν τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητα.

Όλοι οι κινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένο εκκινητήρα-γεννήτρια 17 kW (ISG). Ο ISG, διαθέσιμος για βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, υποστηρίζει έξυπνα το όχημα στις χαμηλές στροφές. Σε συνδυασμό με το τούρμπο, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση ισχύος. Το σύστημα περιλαμβάνει το ηλεκτρικό δίκτυο 48V, που επιτρέπει λειτουργίες όπως κύλιση, boost και ανάκτηση ενέργειας, εξοικονομώντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, οι εκκινήσεις είναι άμεσες και άνετες χάρη στον ISG, καθιστώντας τη λειτουργία start-stop σχεδόν ανεπαίσθητη και την μετάβαση από την κύλιση σε ισχυρή επιτάχυνση με τη χρήση του κινητήρα. Στο ρελαντί, η συνεργασία ISG και κινητήρα διασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.

Η νέα S-Class με μια πιο τολμηρή σιλουέτα. Ξεχωρίζει με τη φωτιζόμενη μάσκα, αυξημένη σε μέγεθος κατά περίπου 20% και διακοσμημένη με επανασχεδιασμένα, τρισδιάστατα αστέρια χρωμίου.

Το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), ειδικά εξελιγμένο για τη νέα S-Class, αποτελεί τον κεντρικό υπερυπολογιστή του οχήματος, ενοποιώντας όλους τους τομείς και συνδέοντας όλα τα συστήματα σε ένα ευφυές οικοσύστημα. Σε συνδυασμό με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για πλήθος λειτουργιών διατηρώντας την S-Class πάντα επίκαιρη και έτοιμη για το μέλλον.

Η εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών μέσω αισθητήρων και η νέα, ισχυρή αρχιτεκτονική υπολογιστών επιτρέπουν συστήματα υποβοήθησης της επόμενης γενιάς. Το MB.DRIVE ASSIST PRO υποστηρίζει ακόμη και την απρόσκοπτη οδήγηση από σημείο σε σημείο σε πυκνή αστική κυκλοφορία – διαθέσιμο αρχικά στην Κίνα, αργότερα στις ΗΠΑ και σε επιπλέον αγορές, μόλις το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο.

MBUX Superscreen και νέα γενιά MBUX

Η στάνταρ οθόνη MBUX Superscreen και το MBUX τελευταίας γενιάς φέρνουν στη S-Class τον ψηφιακό βοηθό “Hey Mercedes” με τεχνητή νοημοσύνη και φυσικό διάλογο, τη βελτιωμένη διεπαφή (interface) Zero Layer και το MBUX Surround Navigation βασισμένο στους χάρτες Google, μετατρέποντας την αλληλεπίδραση σε μια διαισθητική, ανθρώπινη εμπειρία.

Κινητή αίθουσα συνεδριάσεων

Η εμπειρία business class για τους πίσω επιβάτες αναβαθμίζεται με δύο οθόνες 13,1 ιντσών, δύο αποσπώμενα χειριστήρια MBUX και ενσωματωμένη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, μεταμορφώνοντας το πίσω μέρος της καμπίνας σε έναν πλήρως συνδεδεμένο χώρο εργασίας ή σε ένα ήσυχο, προσωπικό καταφύγιο.

Ανώτερη οδηγική εμπειρία: ήσυχη δύναμη, αβίαστη ισχύς

Η ευρεία γκάμα νέων και εξελιγμένων εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης – από κινητήρες V8 και εξακύλινδρους βενζίνης και πετρελαίου έως plug-in hybrid εκδόσεις – εξασφαλίζει τη χαρακτηριστική ομαλότητα της S-Class. Παράλληλα, η ανάρτηση AIRMATIC ή η προαιρετική E-ACTIVE BODY CONTROL με ευφυή απόσβεση για μεγαλύτερες ανωμαλίες, καθώς και η στάνταρ τετραδιεύθυνση με γωνία έως 4,5° (προαιρετικά έως 10°), προσφέρουν εξαιρετική άνεση και ευελιξία.

First-class άνεση και ευεξία

Καινοτομίες όπως η θερμαινόμενη ζώνη ασφαλείας, το Digital Vent Control και το νέο ηλεκτρικό φίλτρο αέρα με ENERGIZING AIR CONTROL ενισχύουν την καθημερινή άνεση, την ευεξία και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

H ασφάλεια είναι το σήμα κατατεθέν της: Ευφυής προστασία για κάθε κάθισμα

Η νέα S-Class διατηρεί την ηγετική θέση της Mercedes-Benz στον τομέα της ασφάλειας, με αναβαθμισμένο προσαρμοζόμενο σύστημα συγκράτησης, προεντατήρες ζωνών PRE-SAFE® Impulse και έως 15 αερόσακους.

MANUFAKTUR Made to Measure – για απόλυτη εξατομίκευση

Με περισσότερα από 150 χρώματα για το αμάξωμα, πάνω από 400 χρωματικές επιλογές για το εσωτερικό και εξατομικευμένη συμβουλευτική one-to-one, το πρόγραμμα MANUFAKTUR Made to Measure επιτρέπει τη δημιουργία μιας πραγματικά μοναδικής, απολύτως εξατομικευμένης S-Class.