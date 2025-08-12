Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε συνέντευξή του στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο CEO της Mercedes Ola Källenius, προειδοποίησε ότι εάν η απαγόρευση πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην Ε.Ε. παραμείνει σε ισχύ για το 2035, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα καταρρεύσει:

«Χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση της απόφασης αυτής. Διαφορετικά, οδεύουμε ολοταχώς εναντίον ενός τοίχου. Φυσικά, πρέπει να απαλλαγούμε από τις εκπομπές άνθρακα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας.»

Ο επικεφαλής της Mercedes, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), προειδοποιεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου θα «καταρρεύσει» εάν η ΕΕ δεν άρει την απαγόρευση. Πριν οι ρυθμιστικές αρχές απαγορεύσουν τα νέα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο Källenius προβλέπει ότι οι πελάτες θα σπεύσουν να αγοράσουν αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ πριν λήξει η προθεσμία».

Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν πωλούν όσο θα ήθελαν οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα EV αντιπροσώπευαν μόλις το 17,5% των συνολικών πωλήσεων στις χώρες της Ε.Ε. Τα στοιχεία της ACEA δείχνουν επίσης ότι τα plug-in υβριδικά αντιπροσώπευαν μόνο το 8,7% των συνολικών παραδόσεων. Τα παραδοσιακά υβριδικά αποτελούσαν το 35%. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes, αντιπροσώπευαν το 8,4% των παγκόσμιων αποστολών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η απαγόρευση της Ε.Ε. για το 2035 δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς έχει προγραμματιστεί για επανεξέτασή της, τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, μόλις τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για μηδενικές εκπομπές CO₂ για τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.