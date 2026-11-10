Μπορεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες να παρουσιάζουν συνεχώς νέα ηλεκτρικά μοντέλα και να επενδύουν δισεκατομμύρια στην ηλεκτροκίνηση, όμως η εποχή των κινητήρων εσωτερικής καύσης φαίνεται πως έχει ακόμη αρκετά χρόνια μπροστά της. Τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο επικεφαλής της Mercedes-Benz, Ola Källenius, ο οποίος έδωσε ένα αρκετά σαφές χρονοδιάγραμμα για το μέλλον των κινητήρων βενζίνης και diesel.

Μιλώντας σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου στην πόλη Πούνε της Ινδίας, ο ισχυρός άνδρας της γερμανικής εταιρείας υποστήριξε ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να έχουν θέση στην παγκόσμια αγορά για τουλάχιστον 10 και πιθανότατα 15 ακόμη χρόνια. «Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα υπάρχει για τουλάχιστον 10, πιθανότατα 15 χρόνια ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Källenius, εξηγώντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Αντίθετα, εκτιμά ότι ο συνολικός μετασχηματισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας θα διαρκέσει περίπου 20 έως 25 χρόνια.

Η Mercedes δεν εγκαταλείπει βενζίνη και diesel

Η στρατηγική της Mercedes δείχνει ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει πρόωρα τους παραδοσιακούς κινητήρες. Αντίθετα, συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξή τους, προσαρμόζοντας την γκάμα της στις μελλοντικές απαιτήσεις των προδιαγραφών εκπομπών ρύπων Euro 7.

Στο πρόγραμμα εξέλιξης περιλαμβάνονται και νέοι κινητήρες V8, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν επιλεγμένα μοντέλα υψηλών επιδόσεων και πολυτελείας. Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία διατηρεί τις υβριδικές προτάσεις της, ενώ διευρύνει συνεχώς την ηλεκτρική της γκάμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση του Källenius για τους κινητήρες diesel. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη τεχνολογία εξακολουθεί να έχει ουσιαστικό ρόλο, κυρίως στα επαγγελματικά οχήματα και στα μεγάλα επιβατικά μοντέλα που καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα οδηγούς που διανύουν ετησίως 60.000 έως 70.000 χιλιόμετρα, για τους οποίους η οικονομία καυσίμου ενός σύγχρονου diesel εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

«Η γκάμα των κινητήρων diesel είναι έτοιμη για το μέλλον», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της Mercedes για το προβλέψιμο μέλλον.

Η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο μεγάλος στόχος

Ο Källenius ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο τελικός προορισμός, με τη μάρκα να σχεδιάζει να προσφέρει ηλεκτρική εναλλακτική σε κάθε σημαντική κατηγορία μοντέλων της έως το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, οι διαφορετικές ανάγκες των αγορών, οι υποδομές φόρτισης και οι οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών δεν επιτρέπουν την ίδια ταχύτητα μετάβασης παντού.