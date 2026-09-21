Μπορεί ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιταλικής αυτοκίνησης να χρειάζεται… κινεζική βοήθεια για να επιστρέψει στην κορυφή; Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Κίνα, σύμφωνα με τις οποίες η Maserati φέρεται να έχει προχωρήσει σε σχέδιο συνεργασίας με τη Huawei και την JAC Motors, με στόχο τη δημιουργία δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η κινεζική πλευρά δεν θα περιοριστεί στην παροχή τεχνολογίας καθώς η JAC φέρεται να αναλαμβάνει και σημαντικό κομμάτι της παραγωγής.

Huawei κάτω από την «Τρίαινα»

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από κινεζικές πηγές κάνουν λόγο για δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα. Το πρώτο θα είναι ένα μεσαίο προς μεγάλο ηλεκτρικό SUV, το οποίο θα τοποθετηθεί δίπλα στο υπάρχον Grecale Folgore, ενώ το δεύτερο θα είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό GT.

Η Huawei φέρεται να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο των νέων αυτοκινήτων μέσω του Harmony Intelligent Mobility Alliance. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις αναφορές, η ηλεκτρική αρχιτεκτονική και τα συστήματα κίνησης, το «έξυπνο» cockpit και η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Qiankun. Δηλαδή η Maserati θα μπορούσε να κρατήσει τον σχεδιασμό και την ταυτότητα, αλλά μεγάλο μέρος της τεχνολογίας κάτω από το αμάξωμα θα προέρχεται από την Κίνα.

Η δεύτερη κινεζική εταιρεία είναι η JAC Motors, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα αναλάβει την κατασκευή

Τα αμαξώματα θα μπορούσαν να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της JAC στο Hefei, εκεί όπου ήδη παράγονται μοντέλα της κινεζικής μάρκας Maextro, και στη συνέχεια να μεταφέρονται στην Ιταλία. Εκεί θα πραγματοποιούνται η τελική συναρμολόγηση, το εσωτερικό και η διαδικασία τελικής ρύθμισης των αυτοκινήτων.

Η λογική που περιγράφεται είναι περισσότερο ένα κινεζοϊταλικό μοντέλο παραγωγής, με την Κίνα να αναλαμβάνει σημαντικό κομμάτι της κατασκευής και της τεχνολογίας, ενώ η Ιταλία διατηρεί τον σχεδιασμό, το luxury χαρακτήρα, την τελική διαμόρφωση και φυσικά το σήμα της Maserati.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα δύο μοντέλα θα πωλούνται στην Κίνα ως Maextro, ενώ στις αγορές του εξωτερικού θα φέρουν το λογότυπο και την ταυτότητα της Maserati. Οι αγορές που αναφέρονται για τα Maserati είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Μέση Ανατολή.

Η Maserati παρέδωσε περίπου 7.900 αυτοκίνητα παγκοσμίως το 2025, έναντι περίπου 11.300 το 2024. Το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά της μάρκας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της πτώσης, το 2023 η Maserati είχε παραδώσει περίπου 26.600 αυτοκίνητα.

Η εικόνα αυτή έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό ερωτήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον της μάρκας μέσα στη Stellantis. Ήδη από τον Σεπτέμβριο είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες ότι ο όμιλος εξετάζει συνεργασία με Huawei και JAC για να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων Maserati, με το πρώτο μοντέλο να μπορούσε να περάσει στην παραγωγή έως το τέλος του 2027. Τότε, ωστόσο, δεν είχε ανακοινωθεί υπογεγραμμένη συμφωνία. Οι νεότερες αναφορές παρουσιάζουν πλέον το σχέδιο ως πολύ πιο προχωρημένο.