Η αναμονή για το Tesla Roadster φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της. Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου, η Tesla έβαλε επιτέλους ημερομηνία στην πολυαναμενόμενη αποκάλυψή του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2026 στο Waco του Τέξας, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 τοπική ώρα. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά το αινιγματικό teaser που δημοσίευσε η Tesla στο X με το μήνυμα «Go for launch», ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι αυτή τη φορά το Roadster θα βρεθεί πραγματικά στο επίκεντρο.

Μόνο για όσους έχουν κάνει κράτηση

Η Tesla δεν ανοίγει την πόρτα της εκδήλωσης σε όλους. Οι προσκλήσεις έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στους κατόχους κρατήσεων του Roadster και είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες.

Μάλιστα, όσοι έχουν λάβει πρόσκληση πρέπει να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Σεπτεμβρίου 2026.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει την εκδήλωση με εκείνους που έχουν περιμένει το αυτοκίνητο από την πρώτη του παρουσίαση και έχουν καταβάλει προκαταβολή για την απόκτησή του.

Η πρόσκληση είναι λιτή και αναφέρει: «ROADSTER. October 1, 2026. Waco, Texas. Join us.» Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια φυσική παρουσίαση στο Τέξας και όχι απλώς για μία διαδικτυακή αποκάλυψη.



Γιατί Waco;

Το Waco βρίσκεται περίπου 90 λεπτά βόρεια από το αρχηγείο της Tesla στο Austin, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και η εγκατάσταση της SpaceX στο McGregor, όπου πραγματοποιούνται δοκιμές κινητήρων. Η επιλογή της τοποθεσίας, σε συνδυασμό με το teaser της Tesla που δείχνει τέσσερις φωτεινές δέσμες πίσω από το αυτοκίνητο, αφήνει αρκετό χώρο για σενάρια σχετικά με το τι ακριβώς ετοιμάζει η εταιρεία για την εκδήλωση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Tesla δεν έχει αποκαλύψει τι είδους επίδειξη ή παρουσίαση θα πραγματοποιήσει την 1η Οκτωβρίου. Επομένως, οποιαδήποτε σύνδεση με κάποια συγκεκριμένη διαστημική ή τεχνολογική επίδειξη παραμένει προς το παρόν εικασία.

Από το 2017 στην παραγωγή του 2027 ή 2028

Το Roadster παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, όταν η Tesla το αποκάλυψε με έναν ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο, εμφανίζοντάς το κάτω από την καρότσα ενός Semi. Από τότε, όμως, η έναρξη παραγωγής έχει μετατεθεί επανειλημμένα. Οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του Elon Musk και στελεχών της εταιρείας δείχνουν πλέον προς ένα νέο χρονοδιάγραμμα, με την παραγωγή να τοποθετείται στο 2027 ή το 2028, στις εγκαταστάσεις της Tesla στο Τέξας.

Τι υπόσχεται το νέο Roadster και ο ίδιος ο Elon Musk;

Οι αρχικές προδιαγραφές της Tesla εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακές. Η εταιρεία έχει κάνει λόγο για 0-100χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 402χλμ./ώρα.

Σε προηγούμενη δήλωση του, ο ισχυρός άντρας της Tesla είχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Θα έχει νόημα ολόκληρη η γκάμα μας να αποτελείται από διαφορετικά αυτόνομα οχήματα διαφορετικών μεγεθών. Στην πραγματικότητα, μακροπρόθεσμα, το μόνο αυτοκίνητο που θα οδηγείται από άνθρωπο, θα είναι το νέο Tesla Roadster. Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας μακροπρόθεσμα θα είναι Cybercab, επειδή το 90% των χιλιομέτρων που διανύουμε είναι με ένα ή δύο άτομα».

Μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων, η Tesla έχει πλέον ημερομηνία, τόπο και κοινό για την αποκάλυψη. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν, αυτή τη φορά, το Roadster θα περάσει από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα.