Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes-Benz λάνσαρε τη νέα GLC νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με την οθόνη ενός μέτρου του SUV, να τραβάει όλη την προσοχή. Ωστόσο, αν προσέξετε, παρά την τεράστια οθόνη στο ταμπλό, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να διαθέτει φυσικά χειριστήρια – κουμπιά και διακόπτες στο τιμόνι.

Κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι. Η Mercedes εξέτασε τα δεδομένα που έχει συλλέξει και το συμπέρασμα είναι πως αρέσουν στους ανθρώπους τα φυσικά χειριστήρια. Ο Magnus Östberg, επικεφαλής λογισμικού της Mercedes, δήλωσε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου:

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι τα φυσικά κουμπιά είναι καλύτερα και γι’ αυτό τα τοποθετήσαμε ξανά».

Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε πως έφτασε στο συμπέρασμα ότι τα φυσικά πλήκτρα είναι «πολύ σημαντικά για ορισμένες ηλικιακές ομάδες και ορισμένους πληθυσμούς», συλλέγοντας δεδομένα από το πρώτο της όχημα που έχει εξοπλιστεί με το αντίστοιχο λογισμικό, την CLA. Το νέο τιμόνι γεμάτο κουμπιά θα γίνει το στάνταρ στα μελλοντικά οχήματα της Mercedes και διαφορετικές αγορές ενδέχεται να λάβουν διαφορετικές παραλλαγές.

Όλα δείχνουν πως πως σταδιακά οι αυτοκινητοβιομηχανίες αρχίζουν επιτέλους να ακούν τους πελάτες (και τους οργανισμούς ασφαλείας) για τη σημασία των φυσικών χειριστηρίων. Τα κουμπιά και οι διακόπτες για βασικές λειτουργίες είναι κάτι που θέλουν οι καταναλωτές στα οχήματά τους και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν τα δεδομένα για να το αποδείξουν.

Η Volkswagen ήδη βάζει πάλι κουμπιά στα αυτοκίνητα της (καθώς και εκείνη έλαβε το ανάλογο feedback για τις επιφάνειες αφής στο τιμόνι της) και φυσικά η Hyundai είναι ανένδοτη στη διατήρησή τους στα οχήματά της για λόγους ασφαλείας.

Δεν είναι τυχαίο που ο Euro NCAP δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι ενδέχεται να εισαγάγει νέους κανόνες από τον Ιανουάριο του 2026, οι οποίοι θα αφαιρούν βαθμούς από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε περίπτωση έλλειψης φυσικών πλήκτρων.