Μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία στην πολιτεία της Αριζόνα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει συζήτηση, καθώς προτείνει ουσιαστικά την κατάργηση των ανώτατων ορίων ταχύτητας σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων σε αγροτικές περιοχές, καθιστώντας την Αριζόνα την πρώτη πολιτεία με δρόμους χωρίς όρια ταχύτητας. Οι petrolheads και οι φίλοι της ταχύτητας, σίγουρα θα γνωρίζουν πως η ίδια νομοθεσία επικρατεί και στην Autobahn της Γερμανίας, όπου συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου και υπό προϋποθέσεις, δίνουν το ελεύθερο για τέρμα γκάζι.

Τι θα προβλέπει ο νέος νόμος

Η πρόταση αυτή εισήχθη από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Nick Kupper και αν τελικά εγκριθεί, τότε καταργούνται τα καθορισμένα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια της ημέρας για Ι.Χ. σε επιλεγμένα τμήματα αγροτικών αυτοκινητοδρόμων. Ο νόμος θα επιτρέπει στην πολιτεία να χαρακτηρίζει τέτοια τμήματα ως “derestricted speed zones”, δηλαδή ζώνες χωρίς όριο ταχύτητας κατά την ημέρα.

Το βράδυ θα υπάρχει όριο ταχύτητας 80 μιλίων/ώρα (περίπου 130 χλμ./ώρα). Όπως είναι λογικό, τα εμπορικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) δεν θα επωφελούνται από την απελευθέρωση του ορίου και θα πρέπει να τηρούν το όριο των 80 μιλίων/ώρα.

Πιλοτικό Πρόγραμμα

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πιλοτικό πρόγραμμα ενός έτους σε τμήμα του Interstate 8 (I‑8), μεταξύ των πόλεων Casa Grande και Yuma, όπου οι αρχές θα μελετήσουν αν η κατάργηση του ορίου επηρεάζει τα στατιστικά ατυχημάτων και την ασφάλεια.

Για να χαρακτηριστεί ένα τμήμα ως «χωρίς όριο ταχύτητας», πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

να βρίσκεται εκτός περιοχών με πάνω από 50.000 κατοίκους

να έχει χαμηλό δείκτη ατυχημάτων σε σύγκριση με την πολιτειακό μέσο όρο

να διαθέτει υποδομή και σχέδιο δρόμου που υποστηρίζουν υψηλές ταχύτητες

Ο υποστηρικτής του νομοσχεδίου, Nick Kupper, ισχυρίζεται ότι σε ανοιχτούς και ευθείς αυτοκινητόδρομους οι οδηγοί ήδη συχνά ξεπερνούν το επίσημο όριο — και ότι οι νομικές αλλαγές θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά οδήγησης. Ωστόσο, οργανώσεις που ασχολούνται με την ασφάλεια στους δρόμους εκφράζουν ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι το υψηλότερο όριο ταχύτητας σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά θανάτων από ατυχήματα, σύμφωνα με μακροχρόνιες μελέτες στις ΗΠΑ.