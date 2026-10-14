Η Κίνα δεν σταματά στην απόφαση να βάλει τέλος στις πλήρως κρυφές ηλεκτρικές χειρολαβές των αυτοκινήτων. Μετά τους νέους κανόνες για τις πόρτες, οι κινεζικές αρχές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην αντικατάσταση των φυσικών διακοπτών από μεγάλες οθόνες αφής.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Κίνας δημοσίευσε νέο σχέδιο κανονισμών, το οποίο καλύπτει τον σχεδιασμό των οχημάτων, τις δοκιμές εξέλιξης και την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι καινοτομίες δεν περνούν στην παραγωγή χωρίς επαρκείς ελέγχους και ότι δεν δημιουργούν νέους κινδύνους για οδηγούς και επιβάτες.

Όχι άλλες λειτουργίες ασφαλείας αποκλειστικά μέσα στην οθόνη

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου αφορά τα χειριστήρια του αυτοκινήτου. Οι κινεζικές αρχές ζητούν να διατηρηθούν φυσικά πλήκτρα και διακόπτες για βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ακόμη και όταν αυτές προσφέρονται παράλληλα μέσω της οθόνης αφής. Στις λειτουργίες που αναφέρονται περιλαμβάνονται τα φώτα, οι υαλοκαθαριστήρες και η αποθάμβωση των τζαμιών. Παράλληλα, χειριστήρια που σχετίζονται με τα αλάρμ π.χ. πρέπει να παραμένουν φυσικά και να διαθέτουν ευδιάκριτη σήμανση.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει μινιμαλιστικές καμπίνες, με ελάχιστα φυσικά κουμπιά και σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις συγκεντρωμένες σε μία μεγάλη οθόνη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσφέρει καθαρότερη σχεδίαση και ευελιξία στο λογισμικό, όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις όταν ακόμη και απλές λειτουργίες απαιτούν διαδοχικά αγγίγματα στην οθόνη.

Τέλος και στις αναδιπλούμενες οθόνες;

Το νέο σχέδιο προβλέπει επίσης την απαγόρευση των αναδιπλούμενων και εύκαμπτων οθονών στα αυτοκίνητα. Πρόκειται για τεχνολογίες που επιτρέπουν την αλλαγή του σχήματος ή της θέσης μιας οθόνης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου ή τη δημιουργία πιο εντυπωσιακών εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, οι μεγάλες κεντρικές οθόνες πολυμέσων και τα σύνθετα συστήματα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολογήσεις που εξετάζουν την επίδρασή τους στην ασφάλεια της οδήγησης, την αξιοπιστία τους σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και την ασφάλειά τους σε περίπτωση σύγκρουσης.

Πιο αυστηρές δοκιμές πριν από την έγκριση ενός μοντέλου

Για τα νέα μοντέλα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον ένα έτος δοκιμών περιβαλλοντικής προσαρμογής και τουλάχιστον 30.000 χιλιόμετρα δοκιμών αξιοπιστίας. Στόχος είναι να περιοριστεί η διάθεση οχημάτων και τεχνολογιών που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς πριν φτάσουν στους καταναλωτές.

Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Εφόσον προχωρήσει, οι νέες απαιτήσεις θα επηρεάσουν τη διαδικασία έγκρισης και ελέγχου των μοντέλων, με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εφαρμογής να ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 για νέες αιτήσεις και να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές υποχρεώσεις για ήδη εγκεκριμένα μοντέλα.

Η Κίνα έχει ήδη θεσπίσει υποχρεωτικό πρότυπο ασφαλείας για τις χειρολαβές, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 για τα νέα μοντέλα και μεταβατική περίοδο έως το 2029 για οχήματα που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι απαιτήσεις προβλέπουν μηχανική δυνατότητα ανοίγματος των θυρών, ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον και για την ευρωπαϊκή αγορά. Αν και το νέο σχέδιο αφορά την Κίνα, οι αποφάσεις της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές σχεδιάζουν τα μοντέλα τους διεθνώς.