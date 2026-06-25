Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, Lewis Hamilton, αποκάλυψε πως πούλησε όλα τα αυτοκίνητα της προσωπικής του συλλογής, δηλώνοντας ότι πλέον προτιμά να επενδύει στην τέχνη παρά στα τετράτροχα. Τώρα, φαίνεται πως και ο πατέρας του, Anthony Hamilton, ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, ετοιμάζοντας μία από τις μεγαλύτερες δημοπρασίες κλασικών αυτοκινήτων των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Anthony Hamilton αποφάσισε να αποχωριστεί συνολικά 27 σπάνια και συλλεκτικά αυτοκίνητα, με την αξία της συλλογής να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προσεγμένη συλλογή, την οποία ο πατέρας του Lewis συγκέντρωνε επί σειρά ετών, επιλέγοντας μοντέλα με ιστορική και συλλεκτική αξία.

Από Jaguar XJ220 μέχρι Aston Martin

Ανάμεσα στα μοντέλα που ξεχωρίζουν βρίσκεται μία εξαιρετικά σπάνια Jaguar XJ220 του 1994, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να πωληθεί για περίπου 639.000 ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης μία ρέπλικα της θρυλικής Jaguar XKSS, δύο εντυπωσιακές Jaguar C-Type, καθώς και αρκετές κλασικές Jaguar E-Type.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης μία Mercedes-Benz 190 SL του 1960, μία σπάνια Aston Martin V8 Series 2, αλλά και μία εξαιρετικά σπάνια Triumph Italia 2000 Coupe, μοντέλο που θεωρείται ιδιαίτερα δυσεύρετο από τους συλλέκτες.

Η πλήρης λίστα των οχημάτων μαζί με τις τιμές τους σε ευρώ

Jaguar XJ220 (1994) – 639.000 ευρώ

Jaguar XKSS (2007) – 436.000 ευρώ

Automotive Speedback GT (2016) – 279.000 ευρώ

Jaguar C-Type XKC003 (1951) – 261.000 ευρώ

Jaguar C-Type XKC001 (1951) – 261.000 ευρώ

Mercedes-Benz 190 SL (1960) – 139.300 ευρώ

Aston Martin V8 Series 2 (1982) – 139.300 ευρώ

Jaguar E-Type Series/4.2 Litre Roadster (1967) – 139.300 ευρώ

Jaguar E-Type Series/4.2 Litre Roadster (1967) – 139.300 ευρώ

Triumph Italia 2000 Coupe (1960) – 139.300 ευρώ

Triumph TR5 (X755 Prototype) (1968) – 104.500 ευρώ

David Brown Mini Remastered (1997) – 93.000 ευρώ

Swallow Doretti (1955) – 75.500 ευρώ

Aston Martin V8 Coupe (1998) – 75.500 ευρώ

Jaguar E-Type Series V12 Coupe (1973) – 70.000 ευρώ

Mercedes Benz 300SL (1989) – 58.000 ευρώ

BMW Alpina B10 3.5 (1985) – 58.000 ευρώ

Austin Mini Cooper 1071S (1964) – 44.000 ευρώ

Mercedes-Benz C63 AMG Edition (2013) – 44.000 ευρώ

Austin Mini Cooper 970S (1964) – 44.000 ευρώ

Morris Mini Cooper (1968) – 40.600 ευρώ

Austin Healey Sprite (1960) – 35.000 ευρώ

Mini Moke (1966) – 35.000 ευρώ

Triumph Spitfire 4 (1963) – 28.000 ευρώ

Triumph Spitfire (1964) – 25.500 ευρώ

Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε πρόκειται για τον Lewis είτε για τον Anthony Hamilton, η οικογένεια Hamilton φαίνεται πως γυρίζει σελίδα, αποχωριζόμενη μερικά από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που είχε στην κατοχή της.

Η δημοπρασία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών από όλο τον κόσμο, καθώς πολλά από τα οχήματα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και συνοδεύονται από πλήρες ιστορικό συντήρησης.