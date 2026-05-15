Το ηλεκτρικό Volkswagen Golf θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά project της γερμανικής εταιρίας. Όχι άδικα φυσικά, αφού μιλάμε για το πιο εμβληματικό μοντέλο της VW, το οποίο έχει γράψει ιστορία εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Όμως τελικά φαίνεται πως η μετάβαση του Golf στην πλήρως ηλεκτρική εποχή θα καθυστερήσει.

Σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Volkswagen, Thomas Schäfer, το αμιγώς ηλεκτρικό Golf δεν πρόκειται να παρουσιαστεί πριν το τέλος της δεκαετίας, κάτι που πρακτικά μεταφέρει το λανσάρισμά του κοντά στο 2030. Μέχρι πρότινος, οι πληροφορίες ήθελαν το μοντέλο να κάνει ντεμπούτο το 2028.

Ο λόγος της καθυστέρησης δεν είναι ένας. Από τη μία, η Volkswagen θεωρεί πως η υπάρχουσα ηλεκτρική γκάμα της είναι ήδη αρκετά πλήρης, με τα ID.3, ID.7, ID.2 και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα να καλύπτουν προσωρινά τις ανάγκες της αγοράς. Από την άλλη, υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις στην εξέλιξη της νέας πλατφόρμας SSP, πάνω στην οποία θα βασιστεί το μελλοντικό ηλεκτρικό Golf. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τον όμιλο Volkswagen, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για δεκάδες νέα ηλεκτρικά μοντέλα σε VW, Audi και Porsche. Μάλιστα, η πλατφόρμα αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Rivian, με στόχο καλύτερο software, πιο εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Το ενδιαφέρον είναι πως ο ίδιος ο Schäfer δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η Volkswagen δεν χρειάζεται ηλεκτρικό Golf το 2028», αφού θεωρεί πως η τωρινή γκάμα EV μπορεί να στηρίξει την εταιρία μέχρι τότε. Κάτι τέτοιο δείχνει πως η VW πλέον κινείται πολύ πιο προσεκτικά στην ηλεκτροκίνηση σε σχέση με τα ιδιαίτερα επιθετικά πλάνα που παρουσίαζε πριν μερικά χρόνια.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρία συνεχίζει να επενδύει και στα θερμικά μοντέλα της, επεκτείνοντας τη ζωή αρκετών γνωστών μοντέλων βενζίνης και diesel. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως το ηλεκτρικό Golf ακυρώνεται. Κάθε άλλο. Η Volkswagen εξακολουθεί να το θεωρεί μοντέλο-κλειδί για το μέλλον της, απλά θέλει να το παρουσιάσει όταν η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής θα είναι πραγματικά έτοιμα.

Όταν τελικά φτάσει στην παραγωγή, το ηλεκτρικό Golf (το οποίο θα διαθέτει και GTI και R έκδοση) αναμένεται να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Wolfsburg στη Γερμανία, δηλαδή στο ίδιο σημείο όπου «γεννήθηκε» ο θρύλος του Golf. Παράλληλα, οι θερμικές εκδόσεις του μοντέλου πιθανότατα θα μεταφερθούν στο Μεξικό.