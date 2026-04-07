Η MG ενισχύει την γκάμα της με το D-SUV HS PHEV+, ένα plug-in υβριδικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, τους χώρους και την καθημερινή χρηστικότητα. Με τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ, τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο της αγοράς, προσφέροντας συνδυασμό τεχνολογίας και εξοπλισμού που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Κάτω από το καπό, το HS PHEV+ χρησιμοποιεί ένα σύστημα νέας γενιάς που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 272 ίππους και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm, ενώ ο βενζινοκινητήρας συνεισφέρει με 142 ίππους, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κατανάλωση. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα, επίδοση εντυπωσιακή για D-SUV.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλεκτρική αυτονομία, που φτάνει έως και τα 103 χιλιόμετρα, επιτρέποντας καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Με τη συμβολή του θερμικού κινητήρα, η συνολική αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.065 χιλιόμετρα, ενώ η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται από μόλις 0,54 λτ./100 χλμ. με εκπομπές CO₂ στα 46 g/km. Το σύστημα συνοδεύεται από αυτόματο κιβώτιο δύο σχέσεων για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του πολλαπλές υβριδικές λειτουργίες και προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport).

Από τη βασική έκδοση περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και αντίστοιχου μεγέθους οθόνη infotainment, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση, καθώς και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Παράλληλα, εξοπλίζεται με LED φωτιστικά σώματα, κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, ενώ υποστηρίζεται και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της πλατφόρμας iSmart, καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load.

Στην πλουσιότερη έκδοση, προστίθενται στοιχεία όπως κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικός κλιματισμός, ηλεκτρική πίσω πόρτα με hands-free λειτουργία, ασύρματη φόρτιση κινητού και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το HS PHEV+ με μήκος 4.655χλστ. και μεταξόνιο 2.765χλστ. τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία D-SUV, προσφέροντας άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες όσο και τα ταξίδια.

Τέλος, όπως όλα τα MG, το μοντέλο συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων.