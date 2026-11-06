Η πορεία της MG στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια αποτελεί ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας στον κλάδο της αυτοκίνησης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η βρετανικής καταγωγής μάρκα κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει μερίδια αγοράς, αλλά κυρίως να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν πλέον κάτι περισσότερο από μια ελκυστική τιμή αγοράς: αναζητούν αξιοπιστία, τεχνολογία και μακροχρόνια υποστήριξη.

Τα αποτελέσματα του πρώτου δεκαμήνου του 2026 αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή την επιτυχία. Η MG αναδείχθηκε η κορυφαία κινεζική μάρκα στην ελληνική αγορά με 4.132 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,5% επί του συνόλου των κινεζικών brands. Παράλληλα, κατέκτησε την πρώτη θέση και στη λιανική αγορά μεταξύ των κινεζικών κατασκευαστών, με 2.338 ταξινομήσεις και 30,9% μερίδιο. Συνολικά, η μάρκα πέτυχε 3,2% μερίδιο στην ελληνική αγορά, ενώ στη λιανική το ποσοστό αυτό ανήλθε στο ιδιαίτερα σημαντικό 4,5%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία της MG στην κατηγορία των υβριδικών μοντέλων. Με 5,9% μερίδιο στη λιανική αγορά Hybrid, η μάρκα κατέκτησε την 4η θέση πανελλαδικά, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνολογίες εξηλεκτρισμού που προσφέρει έχουν βρει ισχυρή ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία έχει το MG ZS MAX Hybrid+, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία C-SUV, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, κατακτώντας μερίδιο 11,7%. Ένα αποτέλεσμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί σήμερα την «καρδιά» της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Εξίσου σημαντική είναι η επίδοση του MG3 Hybrid+, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση στη λιανική αγορά της κατηγορίας B-Segment Hybrid με μερίδιο 13%, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες οδηγοί αναγνωρίζουν πλέον τη σχέση αξίας, τεχνολογίας και οικονομίας που προσφέρει το μοντέλο.

Στην ηλεκτρική κινητικότητα, το MG4 Electric συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατηγορία C-BEV με μερίδιο 7,2%, ενώ το MG HS PHEV+ βρέθηκε στην τέταρτη θέση της κατηγορίας D-SUV Plug-in Hybrid επίσης με 7,2% μερίδιο αγοράς.

Πίσω όμως από τους αριθμούς, κρύβεται ένας ακόμη σημαντικότερος λόγος για την επιτυχία της MG στην Ελλάδα: η εμπιστοσύνη που δημιουργεί η παρουσία και η υποστήριξη του Ομίλου Συγγελίδη.

Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές αξιολογούν όχι μόνο το αυτοκίνητο αλλά και την υποστήριξη που θα έχουν μετά την αγορά, η MG έχει επενδύσει ουσιαστικά στη δημιουργία ισχυρής υποδομής εξυπηρέτησης. Στην Ελλάδα, η μάρκα δραστηριοποιείται μέσα από οργανωμένο δίκτυο με περισσότερα από 30 σημεία πώλησης και after sales που καλύπτουν το 96% της γεωγραφικής επικράτειας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης.

Η ύπαρξη της κεντρικής αποθήκης ανταλλακτικών στη Μαγούλα, η συνεχής εκπαίδευση των τεχνικών και η οργανωμένη δομή after sales αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των ιδιοκτητών MG. Σε μια εποχή όπου η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η ταχύτητα εξυπηρέτησης αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής μάρκας, η MG έχει καταφέρει να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα τους πελάτες της.

Τα αποτελέσματα του δεκαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η MG δεν αποτελεί πλέον μια νέα ή εναλλακτική επιλογή. Έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των αγοραστών ως μία ολοκληρωμένη αυτοκινητιστική πρόταση που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, ανταγωνιστικά προϊόντα, προηγμένα συστήματα εξηλεκτρισμού και, κυρίως, την ασφάλεια που προσφέρει η εκπροσώπησή της από έναν από τους πλέον ιστορικούς και αξιόπιστους ομίλους της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η MG είναι η κορυφαία κινεζική μάρκα στην Ελλάδα. Παράλληλα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δυνάμεις της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, με ισχυρά θεμέλια και ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.