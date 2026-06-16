Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ. η MG θα παρουσιάσει στο Goodwood Festival of Speed την πλήρη εξηλεκτρισμένη γκάμα της με Plug-in Hybrid, Hybrid+ και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν από τον Αντιπρόεδρο Παγκόσμιου Σχεδιασμού της MG, Jozef Kaban.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων ηλεκτρικών πρωτοτύπων, που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και τη μελλοντική κατεύθυνση της MG.

Ένα νέο ηλεκτρικό hatchback κατηγορίας B – που αναμένεται να ενταχθεί στην παραγωγή το 2027 – και ένα προηγμένο concept car έρχονται να δώσουν μια δυναμική πρώτη γεύση της επόμενης ημέρας της μάρκας.

Παράλληλα, η MG μετατρέπει το περίπτερό της σε έναν ζωντανό χώρο εμπειρίας, παρουσιάζοντας διαδραστικές εφαρμογές ρομποτικής τεχνολογίας που αναδεικνύουν το πώς η καινοτομία μπορεί να γίνει πιο προσιτή και κατανοητή για όλους.

Το κοινό θα ανακαλύψει από κοντά τη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της MG, με πρωταγωνιστή το ολοκαίνουργιο 7θέσιο SUV MGS9 PHEV, πλαισιωμένο από τα MG4 EV Urban, MG IM5, ZS Max Hybrid+, HS PHEV+ και το εντυπωσιακό ηλεκτρικό roadster MG Cyberster.

Η δράση θα κορυφωθεί στη θρυλική ανάβαση του Goodwood, όπου τα MGS9 PHEV, MGS6 EV και Cyberster θα επιδείξουν τις επιδόσεις τους, αναδεικνύοντας έτσι το μέλλον της Plug-in Hybrid και ηλεκτρικής οδήγησης.

Για την ιστορία η MG Motor, έχει μια μεγάλη και αξιόλογη ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Τώρα επαναπροσδιορίζει την αυτοκίνηση προσφέροντας καινοτόμα οχήματα που συνδυάζουν το βρετανικό στυλ με την κορυφαία τεχνολογία παραγωγής. Στην Ελλάδα, η Μάρκα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αποτελώντας την πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν την αξιοπιστία και την εξέλιξη.