Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Τι θέλει σήμερα ο σύγχρονος και απαιτητικός οικογενειάρχης; Καλό αυτοκίνητο, να είναι άνετο με μεγάλους εσωτερικούς και αποθηκευτικούς χώρους, πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, προηγμένα συστήματα ασφάλειας φθηνές μετακινήσεις και καλή τιμή απόκτησης.

Πριν μερικά χρόνια όλα αυτά θα ακούγονταν εξωπραγματικά. Σήμερα είναι απαραίτητα για να προχωρήσει ένας υποψήφιος αγοραστής σε μια καινούργια αγορά.

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της MG στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV είναι το ZS MAX που συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, τον πλούσιο εξοπλισμό, το υψηλό επίπεδο πρακτικότητας και φυσικά την καλή τιμή.

Το MG ZS MAX έχει δυναμικό σχεδιασμό και μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις. Προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας στην καθημερινή χρήση.

Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 443 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Στην υβριδική του έκδοση, το MG ZS Max εξοπλίζεται με το σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ έως 197 ίππους.

Το υβριδικό σύστημα προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, με κατανάλωση μόλις 5l/100 km (WLTP), ενώ επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, οι επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα!

Τεχνολογία και ασφάλεια MG Pilot

Το MG ZS Max διαθέτει από τη βασική έκδοση ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού μέσω του συστήματος MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Adaptive Cruise Control

Automatic Emergency Braking (AEB)

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Keep Assist (LKA)

Blind Spot Detection

Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης σε κάθε διαδρομή.

Το MG ZS Max ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και infotainment, προσφέροντας ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ και κεντρική οθόνη αφής έως 12,3’’, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone στο σύστημα του αυτοκινήτου.

Άνεση και πρακτικότητα

Η ανάρτηση του MG ZS Max έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην άνεση και την οδηγική ευχαρίστηση, ενώ η βελτιστοποιημένη ηχομόνωση εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως:

Κάμερα 360° περιμετρικής όρασης

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Ζάντες αλουμινίου έως 18’’

Το MG ZS Max διατίθεται επίσης με κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 115 ίππους. Όλα τα μοντέλα της MG, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ, ενώ η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης έχει τιμή εκκίνησης 19.950 ευρώ.