Με την Panamera Turbo «Sonderwunsch», η Porsche απέδειξε πώς ένα όραμα πελάτη για το εξωτερικό ενός σπορ αυτοκινήτου, θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Icons of Porsche στο Ντουμπάι, η εταιρεία παρουσιάζει το εξίσου ξεχωριστό εσωτερικό, ολοκληρώνοντας έτσι το όνειρο του πελάτη και δείχνοντας τις ατελείωτες επιλογές του προγράμματος εξατομίκευσής της.

«Το εσωτερικό της Panamera Turbo ‘Sonderwunsch’ ενσαρκώνει το πάθος μας να κάνουμε το προσωπικό όνειρο κάθε πελάτη πραγματικότητα, με τη μέγιστη ακρίβεια και λεπτομέρεια», λέει ο Alexander Fabig, Αντιπρόεδρος Εξατομίκευσης Porsche.

Το πιο εντυπωσιακό εξωτερικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι το εφέ ξεθωριάσματος της διχρωμίας του: το χρώμα Leblon Violet Metallic ρέει ομαλά σε έναν συμπαγή μαύρο τόνο στο κάτω μέρος του αμαξώματος, όσο οι νιφάδες χρυσού στο τελικό χρώμα δημιουργούν ένα υψηλής ποιότητας εφέ με βάθος.

Το χρώμα αντίθεσης Avium Metallic, που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το customized μοντέλο του προγράμματος Sonderwunsch, δημιουργεί μια περαιτέρω γέφυρα μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού. Στο εξωτερικό, το χρώμα χρησιμοποιείται για τις λεπτές ρίγες, τις εξωτερικές επιφάνειες των ζαντών αλουμινίου και τα πλαϊνά πλαίσια των παραθύρων. Στο εσωτερικό, πολλά χαρακτηριστικά έχουν αντίστοιχο φινίρισμα Avium, συμπεριλαμβανομένης της επιγραφής Sonderwunsch στην κεντρική κονσόλα, των διακοπτών που βρίσκονται εκεί, και του πλαισίου και των δεικτών της οθόνης Sport Chrono. Ο δακτύλιος του διακόπτη Drive Mode και οι διακοσμητικές λωρίδες, οι χειρολαβές των θυρών, οι γρίλιες των ηχείων στα πάνελ των θυρών, καθώς και οι σωληνώσεις στα καθίσματα είναι επίσης στο χρώμα του Avium.

Το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών έχουν φινίρισμα από μαύρο δέρμα με διπλές ραφές σε Barrique Red, όσο τα πάνελ των θυρών είναι διακοσμημένα με στοιχεία από μαύρο ξύλο καστανιάς. Τα σήματα στα μπροστινά καθίσματα αποτελούν ένα highlight του εσωτερικού και προορίζονται επίσης ως έμπνευση για τους πελάτες: αποτίοντας φόρο τιμής στις τοποθεσίες της Porsche, όπου αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε η Panamera, φέρουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Zuffenhausen (πλευρά οδηγού) και της Λειψίας (πλευρά συνοδηγού).

Δύο χαρακτηριστικά στοιχεία όμως δείχνουν πως ακόμη και τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα, μπορούν να υλοποιηθούν με τη μέγιστη προσοχή στη λεπτομέρεια. Στον υγραντήρα πούρων, τα ένθετα από ξύλο κέδρου και ένα υγρόμετρο διασφαλίζουν ότι η υγρασία είναι πάντα στο βέλτιστο επίπεδο. Ο υγραντήρας βρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης της κεντρικής κονσόλας με ένα γυάλινο κάλυμμα που επιτρέπει την προβολή των πούρων. Τα αφαιρούμενα ένθετα περιέχουν αξεσουάρ υψηλής ποιότητας, όπως κόφτη πούρων και αναπτήρα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι το φωτιζόμενο ψυγείο σαμπάνιας. Ενσωματωμένο στο πίσω κάθισμα, προσφέρει χώρο για ένα μικρό μπουκάλι και δύο ποτήρια, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στο υποβραχιόνιο. Τα εξαρτήματα είναι βαμμένα σε Avium και η ίδια η θήκη μπουκαλιών είναι κατασκευασμένη από μαύρο δέρμα και έχει ανάγλυφη την επιγραφή «Sonderwunsch».

Ο χώρος αποσκευών είναι πλήρως επενδυμένος με δέρμα, το οποίο τονίζει περαιτέρω την αίσθηση πολυτέλειας. Μαύρα ανοδιωμένα μεταλλικά ένθετα, πλαισιωμένα στο χρώμα Avium, προστατεύουν από γρατσουνιές που μπορεί να προέρθουν από τις αποσκευές. Η προστασία του μαρσπιέ φόρτωσης είναι κατασκευασμένη από μαύρο μέταλλο με νιφάδες πραγματικού χρυσού για μια πραγματικά luxury εμφάνιση. Το εσωτερικό συμπληρώνεται από τα διακοσμητικά μαρσπιέ σε βουρτσισμένο μαύρο αλουμίνιο με λευκή φωτιζόμενη επιγραφή «Sonderwunsch».