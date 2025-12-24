Οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ πρόσθεσαν μια Lamborghini Huracan Sterrato στον στόλο τους, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Το συγκεκριμένο supercar με κινητήρα V10 δεν προορίζεται για καταδιώξεις υψηλής ταχύτητας ή νυχτερινές περιπολίες.

Αντίθετα, έχει προσληφθεί για να εξυπηρετήσει μια πολύ διαφορετική αποστολή. Έχει αποκλειστικό σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τον εθισμό στα οπιοειδή και να συνδέσει τους κατοίκους με προγράμματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Η Huracan Sterrato, η οποία έχει παραχωρηθεί προσωρινά στο Αστυνομικό Τμήμα του Γκάρφιλντ από την τοπική αντιπροσωπεία Lamborghini Paramus, έχει διακοσμηθεί με ειδικό livery και στοχεύει να πυροδοτήσει συζητήσεις και να σπάσει το στίγμα γύρω από τον εθισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lamborghini Paramus (@lamboparamus)

Μεταξύ των λεπτομερειών, είναι ένας σαρώσιμος κωδικός QR που συνδέεται απευθείας με το Κέντρο Πόρων για το Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά. Μόλις σαρωθεί, οι χρήστες συνδέονται άμεσα με έναν υπάλληλο 24/7 που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και παραπομπές σε όποιον αναζητά βοήθεια.

Αντί να υπηρετεί ενεργά στους δρόμους, η Huracan θα εμφανίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις της κοινότητας, προγράμματα για νέους και εσωτερικές λειτουργίες του τμήματος. Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στην 37η Ετήσια Εκδήλωση Παιχνιδιών PBA , παρέχοντας στα μέλη της τοπικής κοινότητας την πρώτη τους ευκαιρία να δουν το αυτοκίνητο από κοντά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christian Garcia|Lamborghini 🔌 (@consultchris)

Πάντως εάν τελικά σκεφτούν να κάνουν την Huracan Sterrato κανονικό περιπολικό, πιθανότατα θα είναι εντυπωσιακή στην πράξη. Όχι μόνο προσφέρει αρκετές επιδόσεις για να ξεπεράσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων στο δρόμο, αλλά χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος, είναι περισσότερο από ικανή να χειριστεί ανώμαλους δρόμους, ολισθηρές επιφάνειες και την περιστασιακή ανάγκη για μεγάλη ταχύτητα. Και παρακάτω η απόδειξη.