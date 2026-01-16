Η Porsche ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία παραδόσεων για το 2025, με συνολικά 279.449 οχήματα να παραδίδονται στους πελάτες παγκοσμίως — περίπου 10% λιγότερα σε σχέση με τα 310.718 του 2024 . Παρόλο που η κάμψη αποτυπώνει τις προκλήσεις της αγοράς, η χρονιά άφησε μια δυνατή εικόνα όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, όπου για πρώτη φορά, κάθε τρίτη Porsche που πουλιόταν, ήταν εξηλεκτρισμένη ή αμιγώς ηλεκτρική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η Ευρώπη ήταν μια από τις περιοχές όπου οι εξηλεκτρισμένες εκδόσεις κυριάρχησαν, ξεπερνώντας σε αριθμό τα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των αγορών της Γηραιάς Ηπείρου, το μερίδιο των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών Porsche έφτασε στο 57,9% με το 33% αυτών να είναι αμιγώς EV. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα κατέλαβαν το 34.4%, με τα αμιγώς ηλεκτρικά να φτάνουν το 22%.

Παρά τον παγκόσμιο όγκο, η εικόνα διαφοροποιείται στις επιμέρους αγορές. Η Βόρεια Αμερική διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά με 86.229 παραδόσεις, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2024, ενώ σε Γερμανία και υπόλοιπη Ευρώπη οι παραδόσεις υποχώρησαν κατά 16% και 13% αντίστοιχα. Στη Κίνα, η απόδοση της Porsche επηρεάστηκε από προκλήσεις στον ανταγωνισμό, με πτώση 26 % στο σύνολο των παραδόσεων στην μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.

Η Macan παρέμεινε το πιο δημοφιλές μοντέλο, με 84.328 παραδόσεις, αύξηση 2% σε ετήσια βάση και με περισσότερο από το μισό αυτών να είναι πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική του SUV στην ηλεκτρική εποχή. Η θρυλική 911 επίσης είχε ισχυρή παρουσία με 51.583 παραδόσεις, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Taycan, κατέγραψε ζήτηση με 16.339 μονάδες .

Ακόμη και με τη μείωση στο συνολικό όγκο, η Porsche έχει κατορθώσει να φτάσει το 22,2% των παγκόσμιων παραδόσεων να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και άλλο 12,1% να αφορά plug-in υβριδικά, πετυχαίνοντας τον στόχο της για υψηλή διείσδυση ηλεκτροκίνησης μέσα στο 2025.

Η Porsche δείχνει ότι βαδίζει σταθερά προς την επόμενη εποχή της, με σημαντικό μερίδιο ηλεκτρικών μοντέλων, αλλά παράλληλα διατηρεί την ταυτότητα και την «παράδοση» που την καθιστούν ξεχωριστή στον χώρο των sport αυτοκινήτων. Μάλιστα πρόσφατα ανακοίνωσε πως θα επενδύσει ξανά στη βενζίνη.