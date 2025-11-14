Του Γιώργου Παλληκάρη

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να έρθουν πιο κοντά και να γνωριστούν τα μέλη ενός συνδέσμου, από το να γιορτάσουν με φαγητό, ποτό (χωρίς αλκοόλ πάντα) και μερικούς γύρους με καρτ; Αυτή την όμορφη ιδέα είχε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας και την πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης στη νεότευκτη πίστα kart Speed Force International Raceway, στα Σπάτα.

Σε ένα κλίμα που ξεχείλιζε από χαμόγελα, και συναδελφικότητα, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την εμπειρία οδήγησης στα καρτ, αλλά και τη ζεστή παρέα εκτός πίστας. Η ουσία, άλλωστε, δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το κέφι και η χαρά να περάσουμε όλοι ευχάριστα. Απόδειξη; Νικητές και «νικημένοι» αποχώρησαν χαμογελαστοί, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φορά.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, μακριά από τις υποχρεωτικές τυπικότητες του επαγγέλματος, είχε στόχο να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους του χώρου, να τους χαρίσει στιγμές χαλάρωσης αλλά και να τιμήσει τα μέλη του Συνδέσμου που δεν είναι πια κοντά μας.

Για την ιστορία, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: