Ήταν 29 Δεκεμβρίου του 2013 όταν ο Michael Schumacher, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, βίωσε την πιο καθοριστική στιγμή της ζωής του εκτός πίστας, κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις. Παρά τη χρήση κράνους, χτύπησε σοβαρά το κεφάλι του σε βράχο, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις και να εισαχθεί άμεσα σε μονάδα εντατικής νοσηλείας. Οι γιατροί τον έθεσαν σε ιατρικό κώμα, που διήρκεσε περίπου 250 ημέρες και κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποίησαν πολλά χειρουργεία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για περαιτέρω αποκατάσταση στη Γκρενόμπλ πριν επιστρέψει στην ιδιωτική φροντίδα της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Μαγιόρκα.

Τα πρώτα χρόνια μετά το ατύχημα, οι επίσημες ανακοινώσεις από την οικογένεια ήταν ελάχιστες, με τον δικηγόρο και τη μάνατζέρ του να τονίζουν επανειλημμένα ότι προστατεύουν την ιδιωτικότητα της κατάστασής του, επιλέγοντας να κρατούν τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις φήμες για “ξύπνημα” από τον κώμα το 2014, δεν υπήρξαν ποτέ ολοκληρωμένες ιατρικές εκθέσεις που να επιβεβαιώνουν πλήρη επάνοδο στην καθημερινότητα, γεγονός που οδήγησε σε πολλές εικασίες και ακόμη περισσότερα δημοσιεύματα.

Κατά το πέρασμα των ετών, οι πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του έφταναν κατά κύριο λόγο από ανώνυμες ή ανεπίσημες πηγές, με δημοσιογράφους και κοντινούς φίλους να μιλούν για «θλιβερή κατάσταση», ανάγκη συνεχούς φροντίδας και περιορισμένη ικανότητα επικοινωνίας. Κάποιοι αναφέρουν ότι εξαρτάται πλήρως από το ιατρικό και οικογενειακό προσωπικό του και δεν μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, με την επικοινωνία του να περιορίζεται σε βασικές κινήσεις όπως το βλέμμα.

Πέρα από τα δημοσιεύματα, έχουν υπάρξει και σπάνιες, πιο «αισιόδοξες» ενδείξεις στις τελευταίες χρονιές που έφεραν μια διαφορετική οπτική στην εικόνα του Schumacher. Μάλιστα, το 2025 υπήρξε αναφορά από ειδικούς ότι ο ίδιος υπέγραψε ένα ειδικά σχεδιασμένο κράνος για φιλανθρωπικό σκοπό υπέρ έρευνας για τη άνοια, με τη βοήθεια της συζύγου του Corinna, κάτι που θεωρήθηκε από κάποιους ως «σημάδι ζωής» και δυνατότητας συμμετοχής του ακόμα και σε τέτοια συμβολικά γεγονότα.

Παράλληλα, σημαντικές προσωπικές στιγμές της οικογένειας συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, όπως ο γάμος της κόρης του και η γέννηση του εγγονού του Michael.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά την τραγωδία στη Γαλλία, η κατάσταση της υγείας του Michael Schumacher παραμένει ένα μείγμα σοβαρότητας, σπάνιων ελπιδοφόρων στοιχείων και απόλυτης προστασίας της ιδιωτικότητας από την οικογένεια, που συνεχίζει να τον φροντίζει με τον πλέον ιδιωτικό και προστατευτικό τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές από την Sun, ο Schumacher δεν είναι πλέον εντελώς «δεμένος» στο κρεβάτι αλλά μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται μέσα στους χώρους του σπιτιού του με τη βοήθεια του προσωπικού φροντίδας, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως μια σχετικά θετική εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές της κατάστασής του. Πάντως η επικοινωνία του, ακόμα γίνεται μόνο με το βλέμμα και το κλείσιμο των ματιών.