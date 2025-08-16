Το MICHELIN CrossClimate 3 Sport, ειδικά σχεδιασμένο για σπορ αυτοκίνητα, έχει κερδίσει ήδη το “Βραβείο Τεχνολογικής Καινοτομίας Ze 2025”.

Δέκα χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου καλοκαιρινού ελαστικού εγκεκριμένου για χρήση σε χειμερινές συνθήκες, η Michelin κάνει ένα ακόμα τολμηρό βήμα με την κυκλοφορία του MICHELIN CrossClimate 3 Sport. Αυτό το πρωτοποριακό ελαστικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Απαντά σε μια ανάγκη που δεν είχε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η αγορά, προσφέροντας τις επιδόσεις ενός σπορ καλοκαιρινού ελαστικού, ενώ είναι επίσης πιστοποιημένο για ασφαλή οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Ιδανικό για ισχυρά σπορ αυτοκίνητα, τόσο θερμικά όσο και ηλεκτρικά, αυτό το ελαστικό επιτρέπει στους οδηγούς να απολαμβάνουν το πλήρες δυναμικό του οχήματός τους όλο το χρόνο, με αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα που αντέχουν στον χρόνο. Προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις – ιδιαίτερα εξαιρετική πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο, με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία “A” – και καινοτομία με τεχνολογία αιχμής.

Όλα αυτά χάρη σε υπερσύγχρονα υλικά και τεχνικές κατασκευής, ορισμένες από τις οποίες προέρχονται από την εμπειρία της Michelin σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός επιτυγχάνει κάτι που κάποτε θεωρούνταν αδύνατο να συνδυάσει τις επιδόσεις ενός καλοκαιρινού σπορ ελαστικού με την πιστοποίηση 3PMSF για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.

Το σήμα Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF) πιστοποιεί το ελαστικό για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.

Το MICHELIN CrossClimate 3 Sport είναι διαθέσιμο από την 1η Ιουλίου, σε 29 διαστάσεις που κυμαίνονται από 205/40R18 έως 315/35R20. Περίπου τριάντα επιπλέον διαστάσεις θα κυκλοφορήσουν το 2026.

Πρώτο βραβείο

Την Πέμπτη, 3 Ιουλίου, το MICHELIN CrossClimate 3 Sport έλαβε το πρώτο μεγάλο βραβείο της βιομηχανίας: το “Βραβείο Τεχνολογικής Καινοτομίας Ze 2025”, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που παρακολούθησαν 200 επαγγελματίες του αυτοκινήτου.

Αυτό το βραβείο απονέμεται από μια επιτροπή ειδικών της βιομηχανίας, δημοσιογράφων αυτοκινήτων και εκπροσώπων από ενώσεις οδηγών και υπογραμμίζει τις καινοτόμες δυνατότητες της Michelin. Παράλληλα αναγνωρίζει μια σημαντική πρόοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των all-season ελαστικών, η οποία σήμερα αντιπροσωπεύει το 37% της αγοράς.

Πρώτη συνεργασία με την Alpine ως ελαστικό πρώτης τοποθέτησης

Το νέο Alpine A390 θα είναι εξοπλισμένο με μια ειδική έκδοση του MICHELIN CrossClimate 3 Sport, φέρνοντας την αποκλειστική σήμανση “A39” που δηλώνει ότι σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το όχημα.

Για το δεύτερο μοντέλο της Dream Garage της Alpine, η Alpine επέλεξε το MICHELIN CrossClimate 3 Sport ανάμεσα σε τρείς επιλογές ελαστικών. Αυτό το όχημα νέας γενιάς, που συνδυάζει αθλητικό προφίλ με εξαιρετική πολυλειτουργικότητα, θα είναι εξοπλισμένο με ελαστικά 245/45 R20 103V XL.

Χάρη στην πιστοποίηση 3PMSF, αυτό το ελαστικό πετυχαίνει πρωτόγνωρα επίπεδα επιδόσεων και εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες, ενώ επίσης προσφέρει: