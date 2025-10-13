Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο και παρόλα αυτά, συχνά τα αγνοούμε μέχρι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Η σωστή συντήρηση και αντικατάσταση των ελαστικών δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και την οικονομία καυσίμου, την απόδοση φρεναρίσματος και τη συνολική συμπεριφορά του οχήματος. Ας δούμε λοιπόν κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται και πώς θα καταλάβεις ότι πλησιάζει η στιγμή.

Κάθε πότε αλλάζουμε ελαστικά;

Οι περισσότεροι ειδικοί και κατασκευαστές ελαστικών συμφωνούν πως η διάρκεια ζωής ενός σετ είναι περίπου 4 έως 5 χρόνια. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

Τύπος ελαστικού (καλοκαιρινό, χειμερινό, all-season)

Συνθήκες οδήγησης (πόλη, εθνική, βουνό)

Κλίμα (υψηλές θερμοκρασίες φθείρουν γρηγορότερα το καουτσούκ)

Στυλ οδήγησης και συντήρηση (π.χ. πίεση αέρα, ευθυγράμμιση)

Ακόμα κι αν τα ελαστικά δείχνουν “καλά”, μετά την πενταετία η γήρανση του καουτσούκ μειώνει την πρόσφυση. Έτσι, ο γενικός κανόνας είναι να τα αντικαθιστούμε κάθε 4 με 5 χρόνια ή μετά από 40.000–50.000 χιλιόμετρα, όποιο έρθει πρώτο.

Πώς θα καταλάβεις ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή

1. Το βάθος του πέλματος: Η νομοθεσία ορίζει ελάχιστο βάθος πέλματος τα 1,6 χιλιοστά. Μπορείς να το ελέγξεις εύκολα με ένα μετρητή πέλματος, ή με ένα νόμισμα του 1 ευρώ — αν βλέπεις ολόκληρο τον χρυσό δακτύλιο, το ελαστικό έχει φθαρεί επικίνδυνα. Για βέλτιστη ασφάλεια, ειδικά τον χειμώνα, προτείνεται να τα αλλάζεις όταν πέσει κάτω από τα 3 χιλιοστά.

2. Η ημερομηνία παραγωγής (DOT): Κάθε ελαστικό έχει έναν τετραψήφιο αριθμό στην πλαϊνή του πλευρά. Παράδειγμα: DOT 1620 σημαίνει ότι κατασκευάστηκε την 16η εβδομάδα του 2020. Αν έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια, είναι ώρα για αντικατάσταση — ακόμη κι αν δεν φαίνεται φθορά.

3. Ρωγμές, παραμορφώσεις ή φουσκώματα: Αν παρατηρείς σκασίματα, πρηξίματα ή ανωμαλίες στο προφίλ, είναι ένδειξη ότι το ελαστικό έχει “κουραστεί”. Αυτές οι αλλοιώσεις μειώνουν την αντοχή του και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια αέρα ή ακόμη και σκίσιμο εν κινήσει.

4. Ανισοφθορά: Αν το ένα ελαστικό φθείρεται περισσότερο από τα άλλα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ευθυγράμμισης ή ανάρτησης. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάσταση πρέπει να συνδυάζεται με έλεγχο στο συνεργείο.

Συμπέρασμα

Αν δεις ρωγμές, αν πέσει το πέλμα κάτω από το όριο, ή αν έχει περάσει πενταετία, μην το αναβάλεις.