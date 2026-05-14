Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Moke, ένα αυτοκίνητο με φωτεινά χρώματα, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι είναι συνώνυμο με την ελευθερία και το life style. Η εταιρεία Quantum Motors ανέλαβε την εισαγωγή και τη διάθεση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που σχεδιαστικά σου κλείνει πονηρά το μάτι για μια ξένοιαστη καλοκαιρινή βόλτα.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση γεμάτη ενέργεια, στυλ και νοσταλγία, η Quantum Motors γιόρτασε τα επίσημα εγκαίνια της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό τη σύγχρονη έκδοση του εμβληματικού Moke.

Το θρυλικό αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε αρχικά από τον πρωτοπόρο Άλεκ Ισιγόνη (δημιουργό και του κλασικού Mini), επιστρέφει στους ελληνικούς δρόμους, προσαρμοσμένο πλήρως στις απαιτήσεις της νέας εποχής, αλλά διατηρώντας πάντα την απαράμιλλη αισθητική του.

Το Moke είναι σύμβολο του μεσογειακού lifestyle, που συνδυάζει:

Τον εμβληματικό σχεδιασμό: Την αναγνωρίσιμη σιλουέτα που αγαπήθηκε από διεθνείς αστέρες και ταυτίστηκε με την αύρα των 60s.

Τη σύγχρονη Τεχνολογία: Η νέα έκδοση είναι πλήρως ηλεκτρική (MOKE Electric), προσφέροντας αθόρυβη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση, ιδανική για τα ελληνικά νησιά και τα παραθαλάσσια μέρη.

Την εξατομίκευση: Με ευρεία παλέτα ζωντανών χρωμάτων, καθώς και πλειάδα επιλογών customization, επιτρέπουν σε κάθε οδηγό να εκφράσει το προσωπικό του στυλ.

Έχει άριστη ποιότητα κατασκευής, είναι όλο χειροποίητο -όπως οι Bentley- έχει όμορφα φωτεινά και μοντέρνα χρώματα και φυσικά σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις.

Το μήκος του είναι 3.325 χλστ. το πλάτος 1.660 χλστ. και το ύψος 1.550 χλστ. ενώ το μεταξόνιο είναι 2.255 χλστ..

Έχει βάρος 745 κιλά και, όπως είπαμε, είναι ηλεκτρικό. Η κίνηση δίνεται στον πίσω άξονα.

«Φοράει» ζάντες 13 ιντσών. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ζάντες αλουμινίου η ζάντες σιδήρου.

Τα ελαστικά είναι διαστάσεων 165/55 R13

Η μπαταρία είναι λιθίου-ιόντων 77 κιλά και ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 33 kW με αυτονομία 100 χλμ.

Εσωτερικά έχει όμορφο και έξυπνο συνδυασμό με υφασμάτινη οροφή, η οποία αναδιπλώνεται ή αφαιρείται. Το Moke χωρίς πόρτες, σίγουρα σε προκαλεί ακόμη περισσότερο. Ο κάθε αγοραστής μπορεί να επιλέξει τα χρώματα που επιθυμεί. Όπως για παράδειγμα κόκκινα, άσπρα, μπλέ ή πράσινα, καθίσματα. Όλα είναι προσεγμένα.

Το Moke «φιλοξενεί» τέσσερις επιβάτες και διαθέτει τέσσερα ανεξάρτητα καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα. Επειδή δεν διαθέτει μεταλλική οροφή, έχει υποχρεωτικά για λόγους ασφάλειας roll-cage προστασίας.

Φορτίζει γρήγορα. Τέσσερις ώρες αρκούν. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 80 χλμ./ώρα. Οι τιμές με τη μείωση του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» ξεκινούν από τα 41.580 ευρώ.

Στα εγκαίνια που έγιναν σε έναν καλαίσθητο χώρο στη Λ. Βουλιαγμένης 168 στη Γλυφάδα ο κ. Αντώνης Ανδρικόπουλος που εκπροσωπεί την Quantum Motors δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συστήνουμε επίσημα το Moke στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με βαθιές ρίζες και ελληνικό DNA μέσω του σχεδιαστή του, Άλεκ Ισιγόνη. Πιστεύουμε ότι το Moke ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό φως και το τοπίο μας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την παράδοση με τη βιωσιμότητα.»

Όταν αγοράζεις αυτό το αυτοκίνητο, δεν σκέφτεσαι ούτε την αυτονομία του, ούτε την επιτάχυνση ή την τελική ταχύτητα. Αγοράζεις ένα trendy αυτοκίνητο που μαγνητίζει.

Το ηλεκτρικό Moke μπορείτε να το δείτε στο καινούριο showroom της εταιρείας στη Γλυφάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ακόμη και στη Μύκονο, μέσω της «Rent a Moke», αλλά και σε επιλεγμένα παραθεριστικά κέντρα της χώρας.