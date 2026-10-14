Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου το Mondial de l’Auto θα υποδέχεται τους επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να δουν από κοντά όλα όσα παρουσιάζονται στη φετινή διοργάνωση. Φέτος είναι εντυπωσιακή η επιστροφή των αυτοκινητοβιομηχανιών και θυμίζει τη μαζικότητα και την αίγλη των περασμένων δεκαετιών.

Η φετινή έκθεση φιλοξενεί περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες πιο «ήσυχες» διοργανώσεις. Το παριζιάνικο σαλόνι αποτελεί παραδοσιακά την ιδανική σκηνή για τα αποκαλυπτήρια νέων μοντέλων, με τους διοργανωτές να επιβεβαιώνουν ότι φέτος πραγματοποιούνται περίπου 60 παγκόσμιες πρεμιέρες.

Τα νέα οχήματα καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στον εξηλεκτρισμό και την αστική κινητικότητα.

Η Δυναμική των Κινεζικών Εταιρειών

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της τρέχουσας έκθεσης είναι η δυναμική απόβαση των ασιατικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Συγκεκριμένα, 25 κινεζικές μάρκες (όπως οι BYD, Geely, XPeng, και Leapmotor) δίνουν το «παρών» στο Παρίσι, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των εκθετών.

Η συμμετοχή αυτή είναι διπλάσια σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας τον ρυθμό με τον οποίο επεκτείνονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι παραδοσιακοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας τις δικές τους απαντήσεις και προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν και να συγκρίνουν από κοντά τις νέες τάσεις της παγκόσμιας αυτοκίνησης.

Η φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού (Mondial de l’Auto 2026), χαρακτηρίζεται από έναν καταιγισμό νέων μοντέλων και παγκόσμιων πρεμιέρων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ηλεκτροκίνηση, τα πολυτελή μοντέλα, αλλά και τα προσιτά οχήματα μαζικής παραγωγής, με τους Ευρωπαίους και Κινέζους κατασκευαστές να δίνουν σκληρή μάχη εντυπώσεων.

Οι σημαντικότερες πρεμιέρες και παρουσιάσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα:

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν τόσο πρακτικά καθημερινά μοντέλα όσο και εντυπωσιακά supercars. Οι επισκέπτες στέκονται όχι τόσο στα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν μετά την έκθεση όσο σε αυτά που θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι concept cars που όμως ετοιμάζονται άμεσα για κυκλοφορία.

Στα εγκαίνια που έγιναν την Δευτέρα 12/10, ημέρα που ήταν αποκλειστικά για τους εκπροσώπους του ειδικού τύπου, την έκθεση επισκέφθηκε και ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Μακρόν μοίρασε τον χρόνο του για να στηρίξει συνολικά την εγχώρια βιομηχανία απέναντι στον ανταγωνισμό. Εκτός από τη Citroën, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του πολυεθνικού ομίλου Stellantis και Δ.Σ (CEO) της Exor, John Elkann, τα υπόλοιπα γαλλικά περίπτερα όπως της Peugeot ενώ στην Renault τον υποδέχθηκε ο François Provost.

Για τις παγκόσμιες πρεμιέρες θα σας ενημερώσουμε σε ξεχωριστά άρθρα.