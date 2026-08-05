Όταν κάποιος αγοράζει μια Pagani γνωρίζει ότι αποκτά κάτι πολύ περισσότερο από ένα αυτοκίνητο. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει είναι ότι ακόμη και μόνο οι… βίδες της κοστίζουν όσο ένα νέο πολυτελές αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως μέσα από επίσκεψη του Mat Watson του CarWow στο εργοστάσιο της Pagani, κάθε μοντέλο της εταιρίας χρησιμοποιεί περίπου 2.000 τιτανένιες βίδες, κατασκευασμένες ειδικά για τη μάρκα. Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι ο αριθμός τους, αλλά η τιμή τους. Κάθε μία κοστίζει περίπου 80 δολάρια. Αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, μόνο οι βίδες του αυτοκινήτου κοστίζουν περίπου 160.000 δολάρια, ποσό που ξεπερνά την τιμή αγοράς μιας ολοκαίνουργιας Porsche 911 Carrera.

Γιατί είναι τόσο ακριβές;

Η απάντηση βρίσκεται στη φιλοσοφία του Horacio Pagani. Η ιταλική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί συμβατικές βίδες από χάλυβα ή αλουμίνιο. Όλες είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο, ένα υλικό που προσφέρει εξαιρετική αντοχή, χαμηλό βάρος και κορυφαία ανθεκτικότητα στη διάβρωση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάθε βίδα φέρει χαραγμένο το λογότυπο της Pagani. Η χάραξη μάλιστα έχει βάθος περίπου 100 φορές λεπτότερη από μια ανθρώπινη τρίχα, δείχνοντας το επίπεδο λεπτομέρειας που χαρακτηρίζει κάθε κατασκευή της εταιρείας.

Τέχνη ή αυτοκίνητο;

Η Pagani έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην εμμονή με τη λεπτομέρεια. Από τους αλουμινένιους διακόπτες και τα χειροποίητα εξαρτήματα μέχρι τις αναρτήσεις που μοιάζουν περισσότερο με έργα τέχνης παρά με μηχανολογικά μέρη, κάθε στοιχείο σχεδιάζεται χωρίς εκπτώσεις στο κόστος. Το τιμόνι χαρακτηρίζεται από την ίδια υπερβολή στη λεπτομέρεια. Ξεκινά ως ένας όγκος αλουμινίου βάρους 43 κιλών και, μετά την κατεργασία, το τελικό του βάρος είναι μόλις 1,7 κιλά. Στη συνέχεια, ένας τεχνίτης αφιερώνει άλλες οκτώ ώρες για να το γυαλίσει στο χέρι.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που εξηγεί βήμα βήμα την κατασκευή κάθε Pagani

Για τους περισσότερους οδηγούς, μια βίδα είναι απλώς μια βίδα. Για την Pagani όμως, ακόμη και το πιο μικρό εξάρτημα αποτελεί κομμάτι μιας φιλοσοφίας που μετατρέπει ένα hypercar αξίας 3.2 εκατ. δολαρίων σε συλλεκτικό έργο τέχνης.