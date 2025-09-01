Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η κάποτε ακλόνητη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας αρχίζει να εμφανίζει ορατές ρωγμές, με νέα στοιχεία να υπογραμμίζουν την πίεση που δέχεται ο τομέας. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, το εργατικό δυναμικό έχει συρρικνωθεί κατά 7%, ενώ τα κέρδη μειώνονται και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους κατασκευαστές. Ούτε ο ανταγωνισμός υποχωρεί όμως με κυριότερη την Κίνα που μέσω της ηλεκτροκίνησης έχει σχεδόν… ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας, Destatis, εξαφανίστηκαν περίπου 51.500 θέσεις εργασίας από την αυτοκινητοβιομηχανία μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου 2025. Και το φαινόμενο αυτό εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα αυτοκίνητα. Σε όλη τη βιομηχανική βάση της χώρας, έχουν περικοπεί 114.000 θέσεις εργασίας την ίδια περίοδο.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία το 2019, το εργατικό δυναμικό στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει μειωθεί κατά 112.000 άτομα, υπογραμμίζοντας πόσο απότομη έχει γίνει η παρακμή του τομέα.

Όπως σημειώνει το CNBC, «κανένας άλλος βιομηχανικός τομέας δεν έχει καταγράψει τόσο ισχυρή μείωση της απασχόλησης» όσο η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η έκθεση της EY αποδίδει την ευθύνη σε διάφορους παράγοντες. Καταρχάς, πολλές από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας δυσκολεύονται να κερδίσουν έδαφος στην κούρσα των ηλεκτρικών οχημάτων, εν μέρει λόγω των υπερβολικών κανονισμών και της γραφειοκρατίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επιπλέον, οι γερμανικές μάρκες δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν το κόστος τόσο πολύ όσο π.χ. οι κινέζικες.

Ο αντίκτυπος των δασμών

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα των εμπορικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δασμοί έχουν αρχίσει να πλήττουν τις τοπικές μάρκες αυτοκινήτων, για πολλές από τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αγορές τους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποκαλύφθηκε ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων από τη Γερμανία προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα προβλήματα του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα αποτελούν επίσης μέρος μιας ευρύτερης επιβράδυνσης. Το ΑΕΠ της Γερμανίας συρρικνώθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024, και τα στοιχεία του 2025 δεν εμπνέουν μεγάλη αισιοδοξία. Η οικονομία κατάφερε να σημειώσει ανάπτυξη μόνο 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από μείωση 0,3% το δεύτερο, γεγονός που υποδηλώνει στην καλύτερη περίπτωση μια εύθραυστη ανάκαμψη.