Αν υπάρχει ένας φόβος που εξακολουθεί να συνοδεύει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτός είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει επίτηδες ακριβώς ό,τι θεωρητικά δεν θα ήθελε μια μπαταρία;

Δηλαδή τη φορτίζει ξανά και ξανά με εξαιρετικά υψηλή ισχύ, διανύει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε ελάχιστες ημέρες, κινείται με εξωφρενικές ταχύτητες και όλα αυτά μέσα σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό ακριβώς έκανε η BYD με το Yangwang U7. Και όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε, η εταιρεία έλεγξε την μπαταρία για να δει τι είχε συμβεί. Το αποτέλεσμα του “πειράματος”; Σύμφωνα με την BYD, η νέα Blade Battery 2.0 διατηρούσε το 98,7% της αρχικής της χωρητικότητας.

30.000 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 9 ημέρες

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Nanning της Κίνας και ήταν σχεδιασμένη ώστε να πιέσει το αυτοκίνητο στα άκρα. Η BYD αναφέρει ότι πήρε ένα κανονικό αυτοκίνητο παραγωγής, το οποίο επιλέχθηκε τυχαία από έκθεση της Yangwang, και όχι κάποιο ειδικά προετοιμασμένο πρωτότυπο ή τροποποιημένο όχημα. Το U7 ξεκίνησε έναν μαραθώνιο που ολοκληρώθηκε μετά από 8 ημέρες, 19 ώρες και 58 λεπτά, έχοντας καλύψει συνολικά 30.000 χιλιόμετρα. Ο λόγος για περισσότερα από 3.300 χιλιόμετρα την ημέρα κατά μέσο όρο.

Το αυτοκίνητο κινούνταν για μεγάλα διαστήματα με ταχύτητα περίπου 240 χλμ./ώρα, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή ξεπερνούσε τους 36°C και η σχετική υγρασία έφτανε έως και το 80%. Παράλληλα, ο κλιματισμός λειτουργούσε συνεχώς στους 24°C.

Με 350 ταχυφορτίσεις

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το Yangwang U7 υποβλήθηκε σε περισσότερες από 350 Flash Charging συνεδρίες. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε στόχο να αποδείξει ότι η εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση δεν σημαίνει απαραίτητα και δραματική υποβάθμιση της μπαταρίας. Και όταν ολοκληρώθηκαν τα 30.000 χιλιόμετρα και οι εκατοντάδες φορτίσεις, η εταιρεία μέτρησε ξανά τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ήταν 98,7%. Δηλαδή, σύμφωνα με τη μέτρηση της BYD, η μπαταρία είχε χάσει μόλις 1,3% της αρχικής χωρητικότητάς της μετά από αυτή την ακραία δοκιμασία.

Το Yangwang U7 αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της BYD.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνολική απόδοση 1.287 ίππων. Η νέα Blade Battery 2.0 διατίθεται σε εκδόσεις χωρητικότητας 135,5 kWh και 150 kWh, με την κινεζική CLTC αυτονομία να φτάνει έως και τα 1.006 χιλιόμετρα στην έκδοση των 150 kWh.