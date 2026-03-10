Ένα περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο Tesla Cybertruck βρίσκεται υπό διερεύνηση στις ΗΠΑ, μετά από φωτιά που τα κατέστρεψε ολοσχερώς ενώ βρίσκονταν παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Το συμβάν σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου πυκνός καπνός έγινε ορατός από μακριά και κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά ξέσπασε στο πάνω επίπεδο ενός επταώροφου parking (όλο ο όροφος έχει νοικιαστεί από το Tesla Service της περιοχής) γύρω στις 3:30 το μεσημέρι τοπική ώρα. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ωστόσο, τα δύο Cybertruck καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ και άλλα οχήματα που βρίσκονταν κοντά υπέστησαν ζημιές.



Δεν φόρτιζαν όταν ξέσπασε η φωτιά

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι κανένα από τα δύο ηλεκτρικά pick-up δεν ήταν συνδεδεμένο σε φορτιστή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με διαδικασία φόρτισης, κάτι που συχνά εξετάζεται σε περιστατικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, από τεχνική βλάβη έως εξωτερικούς παράγοντες, όμως προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς.

Οι φωτιές σε ηλεκτρικά οχήματα

Αν και τέτοια περιστατικά είναι σχετικά σπάνια, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πάρει φωτιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σβήσει, λόγω του φαινομένου thermal runaway (θερμική διαφυγή) στις μπαταρίες λιθίου, .

Προς το παρόν, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη φωτιά στα δύο Tesla Cybertruck, ενώ το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά συμβάντων που έχουν τραβήξει την προσοχή γύρω από το εντυπωσιακό, αλλά συχνά αμφιλεγόμενο, ηλεκτρικό pick-up της Tesla.