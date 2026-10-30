Η ιταλική φίρμα στο νέο B-SUV που έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα, διατηρεί στο ακέραιο το ιταλικό ταμπεραμέντο και το οδηγοκεντρικό DNA που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Ειδικά στην έκδοση Ibrida, η Junior παντρεύει με μαεστρία τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας με το αυθεντικό συναίσθημα. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο ξεχωριστό premium στιλ, την καθημερινή οικονομία αλλά και τη χαρά της οδήγησης.

Το B-SUV έχει μήκος 4,17 m τις αρχές της μάρκας και είναι το πιο φινετσάτο και οδηγικά ικανό μοντέλο της κατηγορίας και συνδυάζει το σπορ με το στιλάτο με τρόπο που μόνο μια γνήσια Alfa Romeo μπορεί να επιτύχει.

Στη λίστα με τα πολλά επιχειρήματά της προστίθεται και ο μηδενικός φόρος για την παραχώρηση της Junior Ibrida για επαγγελματικό σκοπό (*) καθώς η Λιανική Τιμή Προ Φόρων διαμορφώνεται στις €19.972 στην έκδοση “Business”, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά διαθέσιμη για μακροχρόνια μίσθωση.

Το πακέτο άνεσης και ασφάλειας είναι πλούσιο και ο εξοπλισμός μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει προβολείς LED, πίσω φώτα LED, τιμόνι από οικολογικό δέρμα, ζάντες αλουμινίου 18” ελαφρού κράματος, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος, μαύρα καλύμματα καθρεπτών, αυτόματο κλιματισμό, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, κεντρική οθόνη αφής 10,1” με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto και φυσικά, όλα τα σύγχρονα ADAS.

H Junior Ibrida Business κινείται από υβριδικό σύστημα με ισχύ 145 HP. Αποτελείται από τούρμπο κινητήρα βενζίνης που συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Στο τελευταίο βρίσκεται ενσωματωμένος ένας ηλεκτροκινητήρας 48V με ισχύ 29 HP (21 kW), που εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση βενζίνης, η οποία σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP είναι 4,9 lt/100 km.

Οι σχεδιαστές στην Alfa Romeo Junior Business «πάντρεψαν» το μιλανέζικο design με την καθημερινή χρηστικότητα και την υψηλή τεχνολογία. Λόγω του ΛΤΠΦ που είναι κάτω από 20.000 ευρώ, αυτό δίνει το δικαίωμα στον εταιρικό χρήστη να έχει φορολογικά οφέλη.

(*)

Όταν η ΛΤΠΦ (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) ενός αυτοκινήτου με χαμηλούς ρύπους βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένα νομοθετικά όρια (όπως για παράδειγμα κάτω από 20.000 ευρώ ή 40.000 ευρώ για τα ηλεκτρικά), ο εργαζόμενος που χρεώνεται ένα εταιρικό αυτοκίνητο από την επιχείρηση όπου εργάζεται, συνήθως απαλλάσσεται πλήρως από τον φόρο εταιρικής χρήσης.