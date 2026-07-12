Η Mercedes-AMG γυρίζει σελίδα και παρουσιάζει τη νέα CLA 45 4MATIC+, το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της σειράς και ταυτόχρονα την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική CLA που φέρει την υπογραφή της AMG. Με ισχύ που φτάνει τους 680 ίππους και επιδόσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε supercars, η νέα πρόταση της γερμανικής εταιρείας φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συμβαδίσει με τον χαρακτήρα της AMG.

Στην «καρδιά» της νέας CLA βρίσκονται τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο στον πίσω άξονα και ένας στον εμπρός, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά έως 680 ίππους και 1.750 Nm ροπής. Η τετρακίνηση είναι στάνταρ, ενώ η κατανομή της ισχύος μεταβάλλεται συνεχώς, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυση και οι υψηλότερες επιδόσεις.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 270 χλμ./ώρα όταν το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με το πακέτο AMG Dynamic Plus. Στη βασική του μορφή, η τελική περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Την ενέργεια παρέχει μπαταρία χωρητικότητας 94,5 kWh, η οποία λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 800 Volt και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 330 kW. Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, σε κατάλληλο ταχυφορτιστή μπορούν να προστεθούν έως και 270 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως και τα 670 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Παρότι πρόκειται για ηλεκτρικό μοντέλο, οι μηχανικοί της AMG προσπάθησαν να διατηρήσουν τον σπορ χαρακτήρα που συνοδεύει το όνομα της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, η νέα CLA διαθέτει εικονικές αλλαγές σχέσεων, προσομοιωμένο ήχο κινητήρα και ακόμη και δονήσεις στα καθίσματα, ώστε η εμπειρία οδήγησης να θυμίζει περισσότερο ένα παραδοσιακό μοντέλο υψηλών επιδόσεων.

Εμφανισιακά, η νέα CLA ξεχωρίζει από τη χαρακτηριστική μάσκα Panamericana της AMG, τους πιο επιθετικούς προφυλακτήρες, τους φουσκωμένους θόλους των τροχών και τον έντονο πίσω διαχύτη. Στο εσωτερικό συναντάμε σπορ καθίσματα, νέο τιμόνι AMG και την τελευταία γενιά του συστήματος MBUX, με λειτουργίες που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και ειδικές ενδείξεις για χρήση σε πίστα.

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ θα διατίθεται τόσο ως τετράθυρη Sedan, όσο και ως Shooting Brake, αποτελώντας το πρώτο βήμα της AMG σε μια νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων.