Σε πρόγραμμα ανάκλησης προχωρά η BMW στην Ελλάδα, που αφορά συνολικά 5.095 οχήματα BMW και MINI, εξαιτίας πιθανού προβλήματος στο ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR). Την ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσω του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων, σε συνεργασία με την BMW AG και την BMW Hellas.

Η καμπάνια αφορά μοντέλα των σειρών E84, F0x, F1x, F2x, F3x, F4x, F5x, F60 καθώς και G0x, G1x, G2x και G3x, με ημερομηνίες παραγωγής από τις 16 Ιουνίου 2010 έως τις 30 Αυγούστου 2023. Από τα επηρεαζόμενα οχήματα, τα 3.357 έχουν διατεθεί μέσω της BMW Hellas, ενώ τα υπόλοιπα 1.738 έχουν εισαχθεί στη χώρα ως μεταχειρισμένα από τρίτους.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού υγρού από το ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων. Υπό ορισμένες συνθήκες, η διαρροή αυτή, σε συνδυασμό με επικαθίσεις αιθάλης και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σωματιδίων που σιγοκαίγονται. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή τήξη εξαρτημάτων, όπως η πολλαπλή εισαγωγής, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης θερμικού περιστατικού.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο BMW. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ψυγείου ανακύκλωσης καυσαερίων και πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη.

Παράλληλα, για τα οχήματα που υποστηρίζουν συνδεσιμότητα, σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται και μέσω της οθόνης του αυτοκινήτου ή της εφαρμογής BMW App, καλώντας τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην απαραίτητη ενέργεια.