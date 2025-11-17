Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Bentley πρωτοπαρουσίασε το όνομα «SuperSports» το 1925, στο τότε μοντέλο της 4½ λίτρων, όντας μάλιστα το πρώτο που μπορούσε να φτάσει τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, 100 χρόνια αργότερα, η Bentley αναβιώνει τις εκδόσεις Supersports. Αυτή τη φορά, έρχεται με τη μορφή ενός ισχυρού, ελαφρού (για τα δεδομένα της Bentley), σπορ αυτοκινήτου με κίνηση στους πίσω τροχούς, βασισμένου στην τρέχουσα Continental GT.

Η νέα Bentley Continental GT Supersports εξοπλίζεται με έναν διπλά υπετροφοδοτούμενο V8 κινητήρα απόδοσης 666 ίππων και 800 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που στέλνει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Το μοντέλο καταφέρνει να κάνει το 0-100 σε 3.7 δευτ. ενώ διαθέτει τελική ταχύτητα στα 310χλμ./ώρα, χωρίς να έχει το παραμικρό ίχνος ηλεκτρικής υποβοήθησης.

Μάλιστα, λόγω έλλειψης τετρακίνησης αλλά και μπαταριών-ηλεκτροκινητήρων, είναι η ελαφρύτερη Continental GT στην ιστορία, με τη ζυγαριά να σταματά ακριβώς στους 2 τόνους. Παράλληλα διαθέτει τρία προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης: Η επιλογή Touring ανεβάζει την ανάρτηση και μαλακώνει τα αμορτισέρ για μια πιο ήπια οδήγηση, η επιλογή Bentley ενισχύει την απόκριση του γκαζιού και τροποποιεί το πλαίσιο για μια ελαφρώς πιο ζωηρή εμπειρία, ενώ η Sport ξεκλειδώνει τις πιο αγωνιστικές ρυθμίσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης πως μπροστά υπάρχει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια ενώ πίσω πολλαπλών συνδέσμων, την ώρα που οι 22άρηδες τροχοί φορούν τα μεγαλύτερα φρένα που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο παραγωγής. Μπροστά το μοντέλο έχει 10πίστονες δαγκάνες με δίσκους 440 χιλιοστών και πίσω τετραπίστονες δαγκάνες με δίσκους 410 χιλιοστών.

Οπτικά, η συγκεκριμένη έκδοση ξεχωρίζει κυρίως χάρη στον ανασχεδιασμένο μπροστινό προφυλακτήρα με το τεράστιο splitter και την αεροτομή τύπου ducktail στο πίσω μέρος. Το μοντέλο είναι σα να φορά το πιο κομψό bodykit που έχουμε δει ποτέ, με την χρήση carbon να είναι εκτενής (ακόμα και στην οροφή).

Στο εσωτερικό, υπάρχουν δύο χαμηλότερα τοποθετημένα ελαφριά σπορ καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 11 κατευθύνσεων και λειτουργία θέρμανσης, ενώ η σπορ ατμόσφαιρα τονίζεται από τα ένθετα από ανθρακονήματα (προαιρετικά αλουμινίου) και την αριθμημένη πλακέτα στην κεντρική κονσόλα. Φυσικά, οι αγοραστές έχουν πολλές επιλογές για εξατομίκευση από το τμήμα Mulliner, με το ανάλογο κόστος φυσικά.

Η Bentley θα κατασκευάσει συνολικά 500 Continental GT Supersports, με τις παραδόσεις να αρχίζουν το 2027.