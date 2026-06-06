Η βρετανική εταιρεία παρουσίασε τη νέα γενιά του πολυτελούς sedan της, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε αναβαθμίσεις σχεδίασης και τεχνολογίας, αλλά ανεβάζει τον πήχη και στον τομέα των επιδόσεων. Να το πούμε πιο απλά, είναι η ισχυρότερη τετράθυρη Bentley όλων των εποχών.

Στην κορυφαία έκδοση Speed, η νέα Flying Spur χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα Ultra Performance Hybrid που συνδυάζει έναν V8 twin-turbo 4.0 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 782 ίππους και τα 1.000 Nm ροπής, καθιστώντας την το ισχυρότερο τετράθυρο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Bentley. Οι επιδόσεις θυμίζουν περισσότερο supercar παρά πολυτελές sedan, με τα 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνονται σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και την τελική να περνά τα 300χλμ./ώρα.

Παράλληλα επιστρέφει και η έκδοση S, η οποία απευθύνεται σε όσους αναζητούν πιο σπορ χαρακτήρα. Εφοδιάζεται με plug-in hybrid σύνολο 671 ίππων (μπορεί να κινηθεί για 72χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά) και διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις πλαισίου για πιο δυναμική οδική συμπεριφορά.

Νέα σχεδίαση και επιστροφή μιας ιστορικής έκδοσης

Η Flying Spur αποκτά ανανεωμένη εμφάνιση, με τη μεγαλύτερη αλλαγή να εντοπίζεται στο εμπρός μέρος. Για πρώτη φορά από το 1962, μια τετράθυρη Bentley εγκαταλείπει τη χαρακτηριστική διάταξη με τα τέσσερα εμπρός φωτιστικά σώματα, και υιοθετεί μονές μονάδες φωτισμού, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της νέας Continental GT.

Εκεί που η Bentley δείχνει γιατί παραμένει μία από τις κορυφαίες εταιρείες πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο, είναι στις δυνατότητες εξατομίκευσης. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

80 διαφορετικά χρώματα αμαξώματος

20 σχέδια ζαντών

15 διαφορετικές διαμορφώσεις δερμάτινων επενδύσεων

33 επιλογές εσωτερικών διακοσμητικών

15 πακέτα εξοπλισμού που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με δεκάδες χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους

Όταν όλες αυτές οι επιλογές συνδυαστούν, προκύπτουν περίπου 129,7 δισεκατομμύρια πιθανοί συνδυασμοί διαμόρφωσης. Με απλά λόγια, δύο πελάτες είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραγγείλουν ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο.

Πολυτέλεια χωρίς όρια

Στο εσωτερικό, η Bentley προσφέρει πέντε διαφορετικά σχέδια καθισμάτων, νέα υλικά επένδυσης και το κορυφαίο ηχοσύστημα Naim for Mulliner με 21 ηχεία, το οποίο μέχρι πρόσφατα, υπήρχε μόνο στις πιο ειδικές δημιουργίες του τμήματος Mulliner.

Οι πρώτες παραδόσεις της νέας Flying Spur αναμένονται προς το τέλος του 2026, με την Bentley να υπόσχεται πως πρόκειται για το πιο προηγμένο, ισχυρό και εξατομικεύσιμο τετράθυρο μοντέλο στην ιστορία της. Όσο για την τιμή… εμφανίζεται μόνο αφού ολοκληρώσει κάποιος την εξατομίκευση που θέλει.