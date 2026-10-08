Η BMW συνεχίζει την ηλεκτρική της αντεπίθεση και μετά την iX3 παρουσιάζει ένα ακόμη μοντέλο που βασίζεται στη νέα φιλοσοφία της Neue Klasse. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα iX4, ένα SUV-Coupe που συνδυάζει πιο δυναμική σχεδίαση με υψηλές επιδόσεις και μεγάλη αυτονομία.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται δίπλα στην iX3 ως η πιο «σπορ» εκδοχή της ίδιας ηλεκτρικής φιλοσοφίας, με τη χαμηλότερη οροφή και τις πιο έντονες γραμμές να δημιουργούν τη χαρακτηριστική coupe σιλουέτα. Η iX4 έχει μήκος 4,782 μέτρα, πλάτος 1,895 μ., ύψος 1,595 μ. και μεταξόνιο 2,897 μ.

Έως 612 ίππους από δύο ηλεκτροκινητήρες

Η νέα iX4 θα διατίθεται αρχικά σε δύο εκδόσεις, τις 40 xDrive και 50 xDrive, με την κορυφαία M60 xDrive να ακολουθεί στις αρχές του 2027.

Η iX4 40 xDrive διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνολική ισχύ 374 άλογα και 520 Nm ροπής. Τα 0-100 έρχονται σε 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 82,6 kWh προσφέρει έως 638 χλμ. αυτονομίας.

Ανεβαίνοντας στην iX4 50 xDrive, η ισχύς φτάνει τους 469 ίππους και η ροπή τα 645 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε 4,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 210χλμ./ώρα. Το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, βρίσκεται στην μπαταρία των 108,7 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, η οποία επιτρέπει στην iX4 50 xDrive να προσφέρει έως 828χλμ. αυτονομίας σύμφωνα με το WLTP.

Και για όσους θέλουν ακόμη περισσότερη δύναμη, υπάρχει η iX4 M60 xDrive. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνολικά 612 άλογα και 875 Nm ροπής, επιτρέποντας στο ηλεκτρικό SUV να επιταχύνει από στάση έως τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240χλμ./ώρα, ενώ η αυτονομία της M60 φτάνει έως τα 777χλμ.

Φόρτιση με 400 kW

Η νέα iX4 χρησιμοποιεί την 6η γενιά BMW eDrive, με μπαταρίες κυλινδρικών κυψελών και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V. Στην iX4 50 xDrive η μέγιστη ισχύς DC φόρτισης φτάνει τα 400 kW. Σε μόλις 10 λεπτά μπορούν να προστεθούν έως και 387χλμ αυτονομίας, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί περίπου 21 λεπτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Η τεχνολογία υποστηρίζει παράλληλα και αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας στη μπαταρία να λειτουργεί όχι μόνο ως πηγή ενέργειας για την κίνηση, αλλά και ως μέρος ενός ευρύτερου ενεργειακού οικοσυστήματος.

Η νέα εποχή της BMW στο εσωτερικό

Στην καμπίνα η BMW εφαρμόζει τη νέα ψηφιακή φιλοσοφία της Neue Klasse. Στο επίκεντρο βρίσκεται το BMW Panoramic iDrive, το οποίο συνδυάζει την προβολή πληροφοριών στο κάτω μέρος του παρμπρίζ με κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών και, προαιρετικά, 3D Head-Up Display. Παράλληλα, η BMW ενσωματώνει το νέο Operating System X, ενώ η τεχνολογία «Heart of Joy» αναλαμβάνει τη διαχείριση βασικών λειτουργιών του αυτοκινήτου με σημαντικά υψηλότερη υπολογιστική ταχύτητα.

Η iX4 έρχεται το 2027

Η παραγωγή της νέας BMW iX4 θα γίνει στο εργοστάσιο της BMW στο Debrecen της Ουγγαρίας, ενώ η εμπορική της πορεία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2027 με τις iX4 40 xDrive και 50 xDrive. Η κορυφαία M60 xDrive θα ανοίξει για παραγγελίες από τον Ιανουάριο του 2027 και θα ακολουθήσει λίγο αργότερα στην αγορά.